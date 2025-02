Grossi problemi con CarPlay, se hai un iPhone tra poco non potrai più collegarlo: lo scherzatto infame che ti costringe a fare un cambio

Ci sono grossi guai in vista per chi ha iPhone, non potrà più collegarlo a CarPlay, una vera catastrofe quella che sta succedendo.

Sono ormai diversi mesi che la tanto attesa tecnologia che ci dovrebbe aiutare anche nella vita da automobilista, finisce per creare non poche problematiche ai cittadini. I problemi di cui ora di parla riguardano la connessione tra i dispositivi Apple e CarPlay.

Il sistema dovrebbe permettere di collegare il proprio iPhone al display della propria automobile al fine di gestire la musica, ma anche la navigazione e le chiamate. Peccato che sono sempre più frequenti le segnalazioni degli automobilisti che vedono comparire di fronte a loro uno schermo completamente nero e l’impossibilità di utilizzare il sistema.

Chi utilizza quotidianamente la tecnologia della propria automobile, potrebbe avere non poche problematiche.

Ma la parte più preoccupante della questione è che purtroppo il peggio deve ancora venire e si prospettano giorni veramente bui per chi ha iOS e ha bisogno di collegarlo a CarPlay.

Il problema si aggrava: schermo nero, connessione instabile e blocchi continui

Occorre ammettere che CarPlay ha da sempre mostrato qualche piccolo problema, soprattutto per chi lo utilizzava con un dispositivo Apple, ma sembra che gli ultimi aggiornamenti si sono verificati molti disagi, a tal punto che le auto potrebbero risultare addirittura inutilizzabili. CarPlay che non risponde ai comandi, lo schermo che diventa complemento nero e la connessione che si rivela essere completamente instabile. Tutto questo porta ad avere le funzioni principali del sistema completamente inutilizzabili. Le cause? In realtà possono essere molteplici, da cavi danneggiati a versioni del software che on sono aggiornate o addirittura incompatibili.

Al momento per risolvere il problema era semplice, bastava riavviare il telefono o controllare i collegamenti, ma il nuovo aggiornamento iOS in arrivo potrebbe rendere il problema irrisolvibile per molti utenti. Una problematica che potrebbe portare a una scelta drastica.

La verità sul nuovo aggiornamento iOS: CarPlay a rischio su alcuni dispositivi

L’arrivo di iOS 18 sui dispositivi Apple, introdurrà anche dei protocolli di sicurezza diversi e la compatibilità con CarPlay ne potrebbe risentire in maniera determinante. Nel caso in cui il dispositivo non sia aggiornato alle ultime versioni hardware o software si potrebbe correre il rischio di non riuscire nel collegamento. Quindi occorre controllare che l’iPhone di cui si è in possesso sia compatibile con iOS, cosa che non succede con i modelli più vecchi.

Quindi occorre aggiornare il sistema e il software, quindi verificare la compatibilità con l’automobile, utilizzare un cavo certificato, riavviare i dispositivi, ripristinare le impostazioni, ovvero cercare un’assistenza professionale e nel caso in cui non ci sia connettività pensare ad alternative differenti, come Android Auto.