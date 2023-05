Monaco inadatta a introdurre aggiornamenti? Non per Mercedes

A differenza dei team rivali, la Mercedes intende apportare alcuni aggiornamenti alla W14 direttamente a Monaco. Ecco perché non si aspetta Barcellona

Dopo lo stop imprevisto di questo weekend a Imola, la Mercedes vuole partire al massimo delle prestazioni a Monaco dove, tra gli aggiornamenti, cambierà anche la posizione del cockpit. Lewis Hamilton ha espressamente detto di non sentirsi a suo agio all’interno dell’abitacolo, che la posizione del pilota è troppo avanzata e non gli trasmette un buon feeling e questo non gli permettere di guidare tranquillamente.

Ecco perché il team delle frecce argento non ha voluto aspettare il GP di Barcellona. Tuttavia, come sappiamo, il circuito cittadino di Monaco non è il luogo ideale per apportare dei cambiamenti. Anche perché è già di per sé necessario apportare i ritocchi opportuni per quella particolare pista: configurazione di carico massimo, altezza da terra leggermente aumentata da dossi e necessità di sospensioni più morbide.

La Mercedes però non vuole perdere tempo. Sebbene Wolff abbia dichiarato che un nuovo cockpit è impensabile con il tetto di bilancio, le sensazioni del pilota sono importanti. D’altra parte, la posizione di guida ha molte implicazioni. Per esempio, influenza la distribuzione delle masse, la posizione di alcuni elementi e anche l’aerodinamica. Ecco perché il team ha deciso di voler affrontare il problema il prima possibile.

Un solo obiettivo: migliorarsi e in fretta

“Dal punto di vista tecnico, la posizione del cockpit non deve creare problemi. Abbiamo studiato tutto in modo razionale e non c’è problema. Ma c’è una componente specifica, le sensazioni del pilota“, ha sottolineato Wolff. “È chiaro che è una sensazione soggettiva, che non si può misurare né prevedere”. “Lewis è stato molto chiaro su questo punto, quindi abbiamo cercato di aiutarlo e abbiamo fatto il possibile studiando il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Pensiamo anche che la nuova sospensione anteriore aiuterà ad avere un miglior feeling”.

L’idea principale è che se Hamilton ha le giuste sensazioni, potrà andare più veloce, optare per una classifica migliore. A Monaco, dove le qualifiche sono cruciali, avere un buon feeling con la vettura e un adeguato stile di guida potrebbe valere un paio o tre decimi. Quindi, vale la pena rischiare.

Il weekend della prossima settimana sarà quindi un enorme test per la W14B: sarà il momento per incamerare dati preziosi al fine di migliorarsi nel breve termine. Ciò porterebbe ad arrivare pronti e con nuovi aggiornamenti al Montmelò.