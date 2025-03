“Mi sono appena trasferito”, multa da oltre 300€: la Polizia sta controllando chi ha cambiato residenza | Questa non è più legale

Se ti sei appena trasferito la Polizia ti fa ben 300 euro di multa. Stanno controllando tutti coloro che hanno cambiato residenza.

Cambiare residenza porta con sé una serie di complicazioni, che probabilmente in pochi considerano. Cambiare casa può essere eccitante, in alcuni casi viene fatto per andare incontro ad opportunità di lavoro completamente differenti e di gran lunga migliore rispetto a quelle che siano nei luoghi in cui si risiede in quel momento.

Quando si passa da una casa all’altra, è indispensabile provvedere ad alcune pratiche burocratiche, importanti per evitare sanzioni anche piuttosto elevate. Quindi, come se non bastasse lo stress per gli oggetti da impacchettare e le scelte di arredo da prendere, ecco che ci si mette anche la cara burocrazia.

Sembra che nelle ultime settimane la polizia abbia avviato una vera e propria caccia a coloro che hanno cambiato resilienza. Una pratica che in molti facevano, non sarebbe più legale.

Si prevede che da questo momenti in avanti, fioccheranno numerose sanzioni di importo pari a 300 €, qualcosa da evitare prestando particolar attenzione a un particolare.

Cambio di residenza: comunicarlo è indispensabile

Nel momento in cui si sposta la propria residenza da un luogo all’altro, è veramente molto importante comunicare velocemente il cambio, per permettere alle autorità di raggiungerci velocemente nel caso in cui ne abbiano il bisogno. Quindi il primo passo da compiere è quello di comunicare il cambio presso il nuovo comune al fine anche, di aggiornare i documenti che devono essere in grado di indicare sempre la corretta residenza del soggetto.

In secondo luogo, occorrerà comunicare il cambio anche all’ufficio postale e agli altri enti per cui si ha interesse che abbiano il nuovo indirizzo. Una serie di pratiche burocratiche che sono ovviamente importanti, anche se possono creare qualche piccolo grattacapo.

Attenzione ad aggiornare il documento

Scattato l’allarme per i libretti di circolazione che devono essere aggiornati con il cambio di residenza. Sembra che negli ultimi mesi gli automobilisti stanno attendendo il tagliando adesivo per andare a modificare i libretti di circolazione. Se l’aggiornamento non avviene nella maniera corretta si rischiano sanzioni molto importanti e gli agenti di polizia sono tenuti a controllare nel momento in cui fermano i cittadini al posto di blocco.

Come riportato da Il Sole 24 ore l’azienda palermitana Fulmine, chiamata ad occuparsi delle pratiche, sembra avere un importante ritardo, ma avrebbe anche tranquillizzato i cittadini affermando che le forze dell’ordine sono state già informate di tutto.