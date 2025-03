Maxi regalo sul bollo auto, invia la pratica entro il 30 aprile e non lo paghi più: azzeri sanzioni e interessi immediatamente

Se invii la pratica entro il 30 aprile, puoi non pagare più il bollo auto, addio sia alle sanzioni che agli interessi.

E se un semplicissimo documento ti permetterebbe di cancellare per sempre il bollo auto? Probabilmente questo è il momento che aspettavano veramente in molti, perchè in fondo il bollo auto è una delle tasse più ingombranti.

Si cerca il modo per ridurlo o addirittura per eliminarlo del tutto, purtroppo però, almeno fino ad oggi, era possibile accedere all’esenzione, solo nel caso in cui si fosse in possesso di specifici requisiti.

Invece la storia sta cambiando e con una semplicissima pratica, da consegnare entro il 30 aprire, permetterà di non pagare più il bollo auto.

Occorre ovviamente agire in maniera molto veloce, ma prima è importante comprendere come funzione esattamente questa nuova pratica da sfruttare per ridurre finalmente il bollo auto.

Il bollo auto diventa un lontano ricordo? Ecco cosa devi fare subito

Quella che viene proposta è effettivamente una grandissima opportunità che molti automobilisti attendevano da moltissimo tempo. La documentazione necessaria ad evitare il pagamento deve essere presentata presso gli uffici A.C.I. o i punti convenzionati. Non si tratta di un’operazione automatica e quindi occorre inoltrare apposita richiesta.

Ci sono automobilisti che stanno già approfittando di questa misura, un’occasione veramente unica per tutti coloro che nel corso degli anni hanno accumulato debiti legati al bollo auto. Purtroppo la crisi economica ha fatto in modo che moltissimi italiani venissero meno al loro impegno di pagare annualmente l’imposta. Solo prestando particolare attenzione alla nuova misura entrata in vigore, sarà possibile rimettersi in regola.

La verità sullo “Straccia-bollo”: ecco chi ne ha diritto

Cerchiamo allora di comprendere in cosa consiste la misura “Straccia-bollo”, che verrà applicata dal 2025 in Sicilia, ma non si esclude che si possa allargare a tutto il resto dell’Italia. Come riportato anche da Palermo Today chi ha bolli auto arretrati tra il 1 gennaio 2016 il 31 dicembre 2023 potrà pagarli senza alcuna sanzione o interesse. Insomma, il cittadino potrà versare la tassa automobilistica nei periodi limitati, regolarizzando la sua posizione.

La scadenza di tale misura è stata fissata per il 30 aprile, una volta che il saldo è stato effettuato, l’A.C.I. provvederà alla trasmissione dei dati alla regione, comunicando all’agenzia delle entrate l’effettiva riscossione del credito. Semplice immaginare come tale misura permetta di azzerare le cartelle esattoriali in merito al bollo auto in maniera semplice e veloce. Una misura da non farsi sfuggire.