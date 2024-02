Mercedes, Wolff: “Nessuna disparitá di trattamento tra i nostri piloti per il 2024”

Wolff non ha dubbi: l’annuncio di Lewis in Ferrari non cambierá il trattamento riservato ai due piloti della Mercedes per il 2024

Nonostante l’annuncio della settimana scorsa che vedrá Lewis Hamilton unirsi alla Ferrari per il 2025, il team Mercedes non intende dare ascolto alle mille domande che negli utlimi giorni hanno invaso i social e le pagine dei giornali, come chi sostituirá Lewis nel 2025 o come sará la gestione piloti. Al momento c’é solo il 2024 al centro degli interessi delle frecce argento. Il team vuole assicurarsi che sia una stagione di successo per entrambi i piloti.

Ecco perché Toto Wolff ha voluto ribadire come il team intende trattare ambedue i piloti allo stesso modo, senza alcun dubbio sulla condivisione delle informazioni della squadra con l’eptocampione del mondo. La dipartita del britannico non cambierá di certo i loro piani per la stagione entrante né altererá gli equilibri entro il team.

“Credo che quello che ho sempre cercato di fare come team principal, e tutti noi in Mercedes, sia essere trasparenti e giusti“, ha affermato in dichiarazioni raccolte da Racing News 365. “ E nulla cambierà in questo senso nel 2024. Ci dobbiamo ai nostri principi e alle nostre intenzioni di gara, come lo facciamo, lo rispetteremo”. “Sarò sicuro che i piloti lo rispetteranno“, ha concluso Toto Wolff.

New week. And another step closer to launch day 💪 pic.twitter.com/HtZmAcpPIy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 5, 2024

Nessun dubbio sull’integritá di Lewis

Wolff sostiene che la presenza o meno di Hamilton alle riunioni che riguarderanno lo sviluppo della vettura per il 2025 é qualcosa che verrá valutato in seguito. Il team principal confida in Lewis e nella su integritá. D’altra parte, ci sono ingegneri che informano il team di andare via in periodi di tempo brevissimi – talvolta anche solo sei mesi prima -.

“In termini di sviluppo per il futuro, credo che questo sia qualcosa che dobbiamo analizzare. Il regolamento rimane praticamente lo stesso. Per quanto riguarda il 2025, valuteremo più avanti nella stagione cosa significa in termini di informazioni tecniche, ma non è qualcosa che mi infastidisce affatto”, ha spiegato.

