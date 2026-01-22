Mercedes: svelata la monoposto 2026

Mercedes presenta la W17, la nuova monoposto 2026

Mercedes ha svelato la W17, la nuova monoposto per la stagione 2026. La vettura soddisfa le nuove norme tecniche della Formula 1 relative al telaio e al motore, è dotata di aerodinamica attiva e presenta una power unit che divide energia elettrica e combustione. La w17 appare diversa al primo sguardo: più piccola e significativamente più leggera. Non si tratta di un semplice aggiornamento della monoposto 2025, ma di un progetto nato da zero in base al nuovo regolamento. La livrea sfoggia un design nero e argento simile a quello della scorsa stagione, con dettagli turchesi che richiamano lo sponsor Petronas. Una novità degna di nota è il logo Microsoft, nuovo sponsor Mercedes, sull’airbox e sulle estremità dell’ala anteriore.

The new era starts here. Introducing our W17 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Cambiamenti radicali in vista della nuova stagione

“La Formula 1 sta per affrontare un cambiamento radicale e noi siamo pronti,” ha dichiarato il team principal Toto Wolff. “Questa nuova regolamentazione impone innovazione assoluta in ogni area delle prestazioni e noi siamo molto concentrati. Il nostro lavoro sulla vettura e lo sviluppo del propulsore combinato ai carburanti sostenibili progettati con Petronas riflettono questo approccio. Tutto ciò rappresenta lo sforzo collettivo e costante della nostra squadra. La presentazione della W17 è solo il primo passo di questo processo. Continueremo ad impegnarci al massimo da qui in poi” ha poi spiegato.

Come nella scorsa stagione, la nuova vettura sarà guidata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e al settimo posto nel campionato piloti dello scorso anno. Anche con un avversario dominante come McLaren, nel 2025 Mercedes è riuscita a conquistare il secondo posto nel campionato costruttori. La W17 scenderà in pista a Barcellona dal 26 al 30 gennaio in occasione del primo test pre-stagionale.

Maria Rita Manica