Ferrari: presentazione evento per la SF-26

Ferrari pronta alla presentazione evento!

La Scuderia Ferrari ha programmato la presentazione ufficiale della sua nuova vettura di Formula 1 per la stagione 2026 venerdì 23 gennaio, in un evento in diretta pensato per svelare la livrea, i colori e i primi dettagli della monoposto che correrà nella prossima stagione iridata. L’appuntamento è importante non solo perché segna l’inizio della nuova era tecnica della F1, ma anche perché arriva in un momento di grandi aspettative per il team di Maranello.

Ferrari, che tradizionalmente tiene i propri eventi di lancio presso l’impianto storico di Fiorano o a Maranello, non ha ancora confermato ufficialmente il luogo preciso dell’evento al momento della pubblicazione dell’articolo originale. Tuttavia, la data e l’orario sono ormai definiti, e i tifosi di tutto il mondo si stanno preparando per seguire l’evento in diretta.

Quando sarà l’evento

La presentazione è fissata per venerdì 23 gennaio alle 11:30 ora locale italiana. Si tratterà di un evento in diretta con commento e immagini in tempo reale mentre il nuovo progetto viene svelato agli appassionati.

Dove seguirle l’evento: TV e streaming

Per chi si trova in Italia, ci sono molte opzioni per guardare la presentazione live:

Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 24 trasmetteranno l’evento in diretta a partire dalle 11:00 con previsioni, commento e analisi non appena la carrozzeria e i dettagli tecnici verranno mostrati.

La presentazione sarà visibile anche in streaming su Skysport.it, oltre che sui canali ufficiali social di Sky Sport F1.

Secondo altri dettagli divulgati, l’evento sarà visibile anche tramite NOW e potenzialmente sul canale YouTube ufficiale della Ferrari o di F1, consentendo a chi non è abbonato Sky di seguirlo online.

Le dirette TV e online offriranno non solo la rivelazione della vettura ma anche commenti tecnici e approfondimenti sul progetto che la squadra di Maranello si prepara a schierare.

La nuova Ferrari SF-26 e il contesto sportivo

La monoposto in arrivo si chiamerà SF-26, e rappresenta il modello con cui la Scuderia affronterà la rivoluzione regolamentare della stagione 2026, con nuove normative tecniche che promettono di rimescolare gli equilibri in pista.

Questa vettura vedrà alla guida Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e la presentazione tanto attesa è vista dai tifosi come l’inizio simbolico di un nuovo ciclo per il team. Dopo una stagione 2025 difficile, conclusa senza vittorie e senza risultati all’altezza delle aspettative, Ferrari punta a un rilancio competitivo.

Cosa succederà dopo la presentazione Ferrari

Subito dopo la rivelazione della SF-26, la vettura è attesa in pista già il 23 gennaio pomeriggio per il primo shakedown sulla pista di Fiorano, dove saranno verificate le prime prestazioni dinamiche del progetto.

Successivamente, dal 26 al 30 gennaio è prevista la prima sessione di test collettivi a porte chiuse a Barcellona, mentre la F1 proseguirà con i test in Bahrain a febbraio prima del via ufficiale del mondiale, che partirà 8 marzo con il Gran Premio d’Australia.