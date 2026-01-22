Nuova era Mercedes? Microsoft mette sul piatto 4 trilioni di dollari

Mercedes e Microsoft: un’alleanza da trilioni di dollari per il futuro della Formula 1

La scuderia Mercedes-AMG Petronas inaugura ufficialmente la sua nuova era siglando una partnership forte e strategica con Microsoft Corporations. Il colosso di Redmond, stando ai dati, offre oltre 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. L’annuncio, arrivato a poche ore dal debutto della nuova monoposto W17, segna l’ingresso dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale nell’organigramma del team. Tutto con l’obiettivo di ridefinire gli standard prestazionali sia in fabbrica che in pista.

Un accordo record per la nuova era della Mercedes in Formula 1

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Sky News, il rapporto tra Mercedes-AMG Petronas e Microsoft Corporation avrebbe un valore stimato di circa 60 milioni di dollari l’anno. Cifre che posizionano l’accordo tra i più ricchi dell’intera storia del motorsport, confermando come la Formula 1 stia diventando il terreno di scontro primario per i giganti del settore “tech”.

Questa collaborazione non è solo una sponsorizzazione commerciale. La stessa è bensì una forte collaborazione: Microsoft metterà infatti a disposizione il suo ecosistema di cloud computing e soluzioni specifiche avanzate di intelligenza artificiale per analizzare i dati in tempo reale, ottimizzando i tempi di analisi dei dati durante i Gran Premi e, di conseguenza, rendendo il lavoro degli ingegneri di Brackley più semplice.

Il “POV” di Toto Wolff: velocità e dati

“Il nostro sport è guidato da chi sa guidare l’innovazione tecnologica“, ha dichiarato il Team Principal Toto Wolff. Il manager austriaco tiene a evidenziare come questa partnership sia di fondamentale importanza per affrontare la nuova era della Formula 1. Un vero e proprio periodo di cambiamenti radicali che partirà già da questa stagione. “Mettere la tecnologia Microsoft al centro delle nostre operazioni ci permetterà di ottenere intuizioni più rapide e di avere un supporto aggiuntivo”, ha aggiunto Wolff. “È il passo necessario per restare all’avanguardia del progresso“.

L’AI al servizio del cronometro

Anche Judson Althoff, CEO del business commerciale di Microsoft, ha ribadito l’importanza del fattore tecnologico nel “motorsport d’élite”. In un contesto dove i dati determinano i risultati, l’adozione sistematica dell’intelligenza artificiale permetterà alla Mercedes di elaborare strategie di gara complesse in frazioni di secondo e certamente poter studiare anche le strategie dei rivali in pista. Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 4 trilioni (4000 milioni) di dollari nel luglio 2025, Microsoft porta in dote una potenza di calcolo definito senza precedenti, pronta a spingere la W17 verso la riconquista del titolo mondiale nella nuova era della velocità digitale.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi