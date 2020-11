Hamilton: “W11 la miglior macchina di sempre”

Per Hamilton la monoposto Mercedes 2020, la W11, è la monoposto migliore della scuderia di Brackley e forse della storia della Formula 1

Nel GP dell’Emilia Romagna la Mercedes è riuscita a riscrivere la storia. Ad Imola infatti la compagine guidata da Toto Wolff è riuscita ad apporre il settimo sigillo consecutivo sul trofeo più ambito dai team, quello costruttori. Ogni anno in quel di Brackley ingegneri e progettisti alzano sempre più l’asticella ed è difficile stargli dietro. Eppure non ha dubbi il campione del mondo in carica Lewis Hamilton: secondo lui la W11 è la vettura più completa e veloce che la scuderia di Stoccarda abbia mai prodotto.

“Ciò che abbiamo ottenuto non è un caso“ – dichiara Hamilton ai microfoni di SkyF1 – “Io e Valtteri siamo solo un piccolo anello dell’enorme catena di persone che collaborano e remano nella stessa direzione. Credo che le persone siano curiose di sapere come facciamo ogni anno. Semplicemente ci assegnamo degli obbiettivi incredibilmente alti. Per quanto concerne la monoposto, dal 2013 ci sediamo ogni anno a parlare dell’aerodinamica e del resto. Certe volte si crede di arrivare ad un punto ed invece siamo lì a voler superare anche quello”.

“n fabbrica hanno continuato a fare questo anno dopo anno riuscendo ad alzare il livello sempre di più anche ben oltre le aspettative. Eppure se lavoriamo insieme siamo capaci di raggiungere anche obbiettivi insperati“. Grazie agli sforzi del team anche il pilota inglese è riuscito ad avere un primo appuntamento con la storia. Portando la sua W11 al traguardo Hamilton a Portimao Hamilton è diventato il pilota più vincente della storia superando il record di Michael Schumacher. Parlando proprio della monoposto 2020 Hamilton dichiara: “Complessivamente è a macchina migliore che abbiamo mai costruito. Possibilmente sarà la monoposto migliore che avremo mai, forse nell’intero sport”.