Mercedes, nuovo fondo in arrivo per la W15

A seguito di un rientro dalla pausa estiva non dei migliori, Mercedes svela la data in cui debutterà il nuovo fondo della W15

Seconda parte di stagione in salita per il team di Brackley che, al contrario, era andato in vacanza con aspettative molto alte a seguito di tre vittorie in quattro gare. Ora però si trova in difficoltà, tanto da optare per un passo indietro in termini di aggiornamenti in Azerbaijan. Per Mercedes è tempo di reagire, per questo è in arrivo un nuovo fondo che debutterà ad Austin. A Singapore, invece, non sono previsti aggiornamenti e il fondo rimarrà quello di Baku.

Gli Stati Uniti sono l’ultima spiaggia

Fino a prima della pausa estiva Mercedes era, per molti, ufficialmente entrata in lotta per il podio del campionato costruttori. Le Frecce d’Argento erano riuscite a conquistare il gradino più alto del podio in Gran Bretagna e a Spa con Lewis Hamilton, mentre George Russell ha trionfato in Austria.

Questa stagione è stata caratterizzata da parecchi passi falsi da parte dei top team. Dapprima Ferrari sbaglia gli aggiornamenti previsti per la Spagna, costringendo gli ingegneri a cambiare direzione. Successivamente Red Bull va in crisi, con problemi di bilanciamento che rendono la RB20 “inguidabile”. E, siccome non c’è due senza tre, anche Mercedes si è trovata a fare i conti con un fondo introdotto in Belgio che non ha dato i responsi desiderati, tanto da far tornare il team al vecchio modello.

Questo nuovo fondo è tornato sulla W15 a Zandvoort, dove i piloti hanno avuto sin da subito sensazioni migliori rispetto alla prima volta. Tuttavia, George Russell e Lewis Hamilton hanno concluso il weekend solamente in settima e ottava posizione. Dopo aver mancato nuovamente il podio a Monza, il team ha deciso di tornare sulla specifica “pre-Spa”, in occasione del weekend in Azerbaijan.

Wolff: “Si va per un ‘nuovo nuovo’ quando il nuovo non funziona“

Toto Wolff, team principal Mercedes, ha dichiarato che entrambi i piloti avranno lo stesso fondo a Singapore, in attesa del debutto di quello nuovo in America. “Non è che sia stato come il giorno e la notte. Abbiamo comunque sofferto dello stesso equilibrio di prestazioni che avevamo sul nuovo pavimento. Quindi a Singapore abbiamo lo stesso che cambierà e dobbiamo gareggiare con quello. Ma da Austin in poi, probabilmente passeremo a una nuova specifica“, ha dichiarato.

Il nuovo componente sarà totalmente una novità, non il vecchio concetto utilizzato sino a Spa. “Penso che dovremmo rivedere i dati. Si va per un nuovo nuovo quando il nuovo non ha funzionato correttamente, ma neanche quello vecchio funziona. Quindi il vecchio nuovo o il nuovo nuovo, non lo sappiamo ancora“, ha concluso Wolff. Il team di Brackley si trova attualmente in quarta posizione nel campionato costruttori, preceduto di 116 punti dalla Ferrari.

Di: Lavinia Masciocchi