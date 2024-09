Assicurazioni rc auto: livello mascalzonate delle compagnie over 9.000 | Queste le più economiche, per usare un eufemismo

Assicurazioni RC Auto che salasso! È la frase che si sente spesso dai clienti, per questo oggi vogliamo rivelarvi quali sono le più economiche nonostante i prezzi maggiorati.

Quando si acquista un’automobile lo sappiamo benissimo tutti quanti che dietro a quella carrozzeria scintillante e a quel rombo che ti spettina i capelli, ci sono diverse spese che bisogna tenere in considerazione se vogliamo poter guidare il nostro “bolide” per più anni nel futuro.

I costi della manutenzione ordinaria devono essere la prima cifra che dovete tenere in considerazione in quanto è fondamentale che la vostra auto esegui dei check up regolari, l’altra spesa fondamentale è quella dell’RC Auto.

Sappiate che senza l’attivazione di una polizza non potrete circolare per strada, di compagnie ce ne sono tante e i prezzi sono vari, per questo oggi vogliamo suggerirvi le polizze più economiche attualmente attive.

Come scegliere tra le varie assicurazione RC Auto

Oggi giorno di compagnie assicurative ce ne sono veramente moltissime, il mercato offre una vasta scelta, la quale però va sempre ponderata. Innanzitutto dovrete decidere se attivare una polizza in un ufficio fisico o appoggiarvi a quelle online. Questa differenza è sostanziale in quanto dovrete capire fin dall’inizio che in caso di problemi, con la prima parlerete con una persona “face to face”, mentre con la seconda sarete seguiti dal servizio clienti telefonicamente o con i vari mezzi virtuali che siano chat, e-mail e così via. Sono entrambi validi metodi ma dovete essere voi a decidere cosa scegliere.

Inoltre verificate sempre di scegliere una compagnia sicura che sia presente sul mercato da diversi anni che sia solida insomma e soprattutto optate sempre per avere una copertura abbastanza alta sia in caso di sinistri che di tutela legale, tutela da incendio e furti e così via. È molto accattivante l’idea di spendere poco ma purtroppo le cose possono sempre succedere ed è sempre meglio essere tutelati.

Quale polizza è più economica

L’innalzamento dei prezzi ha colpito tutti i settori è innegabile, per questo motivo sono in molti che cercano una compagnia più economica dove attivare la propria RC Auto, per cercare di risparmiare un po’ durante l’anno. Per questo oggi vogliamo riportarvi le quattro compagnie più economiche secondo il sito money.it. A voi la scelta:

Prima Assicurazioni: questa compagnia è al primo posto per convenienza, in quanto il premio annuale è di 131,00 euro; ConTe.it: al secondo posto troviamo questa compagnia che attiva un premio annuale di 153,02 euro; Bene Assicurazioni Autofit: qui la polizza annuale è di 155,36 euro; Linear: la polizza annuale è di 173,88 euro.

Badate bene che queste cifre si riferiscono al pacchetto base, per questo motivo dovrete contattare queste e anche le altre aziende attualmente attive sul mercato e verificare in base a quello di cui necessitate voi, a quanto si aggira il costo annuale in modo da poter scegliere conoscendo bene tutte le sfaccettature.