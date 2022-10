Mercedes: la FIA non ha approvato la nuova ala

Il debutto della nuova ala anteriore, della Mercedes, sarebbe stato ritardato a causa della non approvazione della FIA

Andrew Shovlin, prima del GP, aveva rivelato che la Mercedes avrebbe portato degli importanti aggiornamenti, tra cui una nuova ala anteriore. La nuova modifica, secondo Ted Kravitz di Sky Sport UK, sarebbe illegale e non approvato dalla FIA. A confermare questi sospetti, la scuderia di Brackley, non ha portato i cambiamenti nelle prove libere del Gran Premio americano. La nuova ala è dotata di cinque separatori a piastra, rendendolo molto più aereodinamico rispetto al suo predecessore. Ma a quanto pare la federazione non avrebbe approvato questa nuova inventiva della scuderia anglo-tedesca. La decisione della FIA avviene in un momento di alta tensione, a causa della questione Red Bull, con Mercede, e altre scuderie, sul piede di guerra.

Ted Kravizt, intervistato da Express, ha rivelato che: “Ti è permesso avere dei separatori nelle fessure, ma quello che Mercedes ha fatto è stato sfruttare i separatori per renderli condizionatore del flusso d’aria. Le altre squadre, vedendolo, si sono insospettite“. Michael Schmidt, di Auto Motor Sport, ha spiegato che: “La FIA non ha approvato la forma dell’ala. Dopo i controlli, degli esperti, i separatori si sono rivelati troppo grandi“. La naturale conseguenza, alla decisione della federazione, è un’ulteriore modifica, cosi da rendere disponibili gli aggiornamenti per il GP del Messico.

La Mercedes è pronta alla guerra

In questo momento, in Formula 1, si vive un clima di tensione, tra i team e la FIA. La Mercedes dopo il torto, secondo la loro opinione, subito lo scorso anno ad Abu Dhabi è sul piede di guerra contro la federazione. Non solo la scuderia tedesca ma anche gli altri team sono ai ferri corti con il principale organo di controllo delle gara motoristiche. Se la decisione sulla questione Red Bull non sarà esemplare, le squadre reagiranno di conseguenza, come anche rivelato da Toto Wolff.