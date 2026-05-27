Mercedes in tensione: esplode il duello Russell-Antonelli

GP Canada, Mercedes sotto pressione: esplode il duello Russell-Antonelli

Il Gran Premio del Canada ha acceso i riflettori sulla sfida interna in casa Mercedes tra George Russell e Kimi Antonelli. Ormai è il tema centrale del momento, con i due piloti sempre più vicini in pista e nella lotta per il titolo. A Montreal il duello è stato intenso ma corretto, anche se ha sfiorato il limite per il muretto. La domanda ora è inevitabile: il team deve intervenire o lasciare libertà totale? La gestione di questa rivalità potrebbe decidere il futuro della stagione.

Antonelli, crescita che mette in difficoltà Russell

Antonelli sta rapidamente cambiando gli equilibri interni. Il giovane italiano ha già messo insieme una serie di risultati importanti, mostrando una crescita costante e una grande aggressività in gara. Questo lo ha portato a giocarsi posizioni di vertice con continuità, spesso anche contro il compagno di squadra. George Russell si trova così costretto a reagire, perché ogni punto perso pesa nella lotta interna e nella classifica generale. Il problema per Mercedes è che Antonelli non è più solo una promessa, ma un contendente reale. E questo rende ancora più complicata qualsiasi forma di gestione gerarchica nel team.

Mercedes, equilibrio delicato tra libertà e controllo

La gestione del duello diventa quindi il punto centrale per Mercedes. George Russell e Kimi Antonelli hanno libertà di correre, ma dentro confini chiari fissati dal team. Toto Wolff vuole evitare ordini troppo rigidi che possano frenare la competitività dei due. Allo stesso tempo, non può permettere che la sfida interna comprometta punti o risultati. Per questo la linea resta flessibile ma costantemente monitorata. Ogni episodio in pista viene analizzato per capire quanto rischio sia accettabile.

Canada, primo campanello d’allarme per Mercedes

Il Canada ha rappresentato il primo vero campanello d’allarme per Mercedes, con la battaglia tra Russell e Antonelli sempre più al limite. I due si sono sfidati ruota a ruota in più momenti, alzando la tensione nel box. Anche senza contatto, il livello di rischio è stato evidente per tutto il team. La gestione del weekend ha mostrato quanto sia sottile l’equilibrio tra libertà e controllo. Per questo Mercedes dovrà decidere presto come evitare che la situazione sfugga di mano.