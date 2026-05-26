Leclerc: “Canada weekend più difficile della mia carriera”

Ferrari in crisi a Montréal, Hamilton vola e il monegasco cerca risposte

Charles Leclerc non usa giri di parole. Dopo il Gran Premio del Canada, il pilota della Ferrari ha definito quello di Montréal “il weekend più difficile” della sua carriera in Formula 1. Un’ammissione forte, soprattutto per un pilota abituato a convivere con pressione, aspettative e stagioni complicate in rosso.

Eppure, il quarto posto finale racconta solo in parte quanto accaduto in pista. Leclerc è apparso in costante difficoltà per tutto il fine settimana, incapace di trovare il giusto feeling con la SF-26. Mentre Lewis Hamilton conquistava un prezioso secondo posto, il monegasco navigava lontano dal ritmo del compagno di squadra, chiudendo a oltre trenta secondi dal britannico.

Problemi con gomme e freni: “Mai trovato il ritmo”

Leclerc ha spiegato che le difficoltà sono iniziate già dalle prove libere del venerdì, con problemi ai freni che hanno compromesso la fiducia in staccata. Successivamente è arrivato il vero rebus: le gomme. Il ferrarista non è mai riuscito a portarle nella corretta finestra di utilizzo, perdendo competitività sia sul giro secco sia sul passo gara.

“Non avevo alcuna sensazione con la macchina”, ha raccontato al termine della corsa. Una situazione resa ancora più frustrante dal confronto diretto con Hamilton, perfettamente a suo agio sulla stessa vettura.

Secondo Leclerc, Montréal è storicamente una pista complicata per il suo stile di guida, proprio come Melbourne. Curve, ritmo del tracciato e gestione degli pneumatici sembrano esaltare meno le sue caratteristiche rispetto ad altri circuiti del calendario.

Hamilton diventa il riferimento

Il lato positivo, però, esiste. E Leclerc lo individua proprio nel box Ferrari. Per la prima volta da tempo, il monegasco può analizzare i dati di un compagno di squadra capace di estrarre molto di più dalla vettura nelle stesse condizioni.

Hamilton, infatti, ha adottato un approccio diverso nel weekend canadese, rinunciando persino all’utilizzo del simulatore Ferrari prima del GP. Una scelta che sembra aver pagato.

Leclerc vuole ora studiare ogni dettaglio del lavoro del sette volte campione del mondo per capire dove sia nato il divario prestazionale. Un passaggio importante anche in chiave mondiale: nonostante il fine settimana da incubo, il ferrarista Leclerc resta terzo in classifica piloti, appena davanti allo stesso Hamilton dopo il disastro in Canada.

Dopo il Canada, Leclerc punta Monaco per ripartire

La risposta potrebbe arrivare subito a Monaco, la gara di casa di Leclerc. Su un tracciato cittadino dove il talento puro conta più di tutto, il pilota Ferrari spera di ritrovare immediatamente fiducia e competitività.

Perché a Montréal, più del risultato, è stata la sensazione di impotenza a lasciare il segno. E per uno come Leclerc, abituato a cercare sempre il limite, è probabilmente questa la sconfitta più difficile da accettare.