La svolta di Lewis Hamilton in Ferrari dopo il podio in Canada

Il fine settimana del Gran Premio del Canada ha segnato un momento di svolta fondamentale per l’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari

Dopo un avvio complesso e ricco di insidie nel 2025, Lewis Hamilton ha conquistato a Montreal il suo miglior risultato a bordo della Ferrari, tagliando il traguardo in una splendida seconda posizione. Dietro a questo exploit ravvisato sul circuito Gilles Villeneuve, tuttavia, non c’è solo il talento puro del pilota britannico. Hamilton ha infatti rivelato l’immenso lavoro svolto dietro le quinte per trovare finalmente la quadratura del cerchio con la Scuderia.

Il Gran Premio del Canada ha mostrato la versione più competitiva e solida di Lewis Hamilton da quando veste la tuta della scuderia italiana. Fin dalle prime sessioni del weekend, il pilota britannico ha messo in mostra un ritmo eccezionale, surclassando nettamente il compagno di squadra Charles Leclerc. “Mi sono divertito moltissimo durante tutto il fine settimana, in ogni singolo giro” ha dichiarato Hamilton ai microfoni della stampa internazionale. “Ho sentito che siamo partiti con il piede giusto e con l’atteggiamento corretto”.

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Il duro lavoro dietro le quinte

Arrivare a questo livello di competitività non è stato affatto un percorso lineare. Il passaggio da una realtà pluriennale come quella della Mercedes alla cultura e alle metodologie di lavoro della Ferrari ha richiesto uno sforzo monumentale. Per agevolare questo adattamento, il team di Maranello ha persino dovuto rivedere l’organigramma degli ingegneri della monoposto numero 44, sostituendo il precedente ingegnere di pista Riccardo Adami con Carlo Santi, ex tecnico di Kimi Raikkonen.

Hamilton ha voluto sottolineare la profondità del lavoro svolto per sbloccare il potenziale della vettura e creare l’ambiente ideale intorno a sé: “Questo è il mio primo secondo posto con la squadra. È un traguardo per cui ho lavorato duramente. Non riesco nemmeno a spiegare quanto a fondo abbia dovuto scavare per arrivare a questo punto, e la quantità di lavoro fatta per muovere le montagne in sottofondo, permettendoci di sbloccare questo tipo di prestazioni”. Il secondo posto ottenuto in Canada rappresenta una boccata d’ossigeno vitale e la conferma che questa è la strada corretta.