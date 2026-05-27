Alpine – Gucci: arriva l’accordo per la Formula 1

Gucci entra in Formula 1: sarà title sponsor Alpine dal 2027

La Formula 1 continua ad attirare i grandi nomi del lusso internazionale. Dal 2027, infatti, Gucci diventerà sponsor principale di BWT Alpine F1 Team, in un accordo destinato a rafforzare il legame sempre più stretto tra alta moda e motorsport. La partnership rappresenta una svolta strategica sia per il team francese sia per il marchio italiano, deciso a consolidare la propria presenza negli eventi sportivi globali più seguiti.

Secondo quanto riportato, l’intesa entrerà in vigore a partire dalla stagione 2027 e porterà il brand Gucci in una posizione centrale nell’identità visiva della scuderia. Il logo comparirà sulle monoposto, sull’abbigliamento ufficiale e nelle attività commerciali collegate al team.

Alpine cerca un nuovo salto di qualità

Per Alpine, l’accordo non ha soltanto valore economico. La collaborazione con un marchio del calibro di Gucci punta a ridefinire il posizionamento del team all’interno del paddock. Negli ultimi anni la scuderia ha cercato di costruire un’immagine più internazionale e premium, seguendo una direzione già intrapresa da altri team capaci di unire sport, lifestyle e intrattenimento.

L’operazione arriva in una fase delicata per il progetto sportivo di Alpine, impegnato a ridurre il divario tecnico con le squadre di vertice. L’ingresso di un title sponsor di lusso potrebbe aumentare la capacità d’investimento e rendere il marchio più attrattivo anche per altri partner commerciali.

La Formula 1 piace sempre di più ai marchi del lusso

Negli ultimi anni la Formula 1 ha ampliato enormemente il proprio pubblico, soprattutto negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Asia. Questa crescita ha convinto numerosi brand fashion e luxury a investire nel Circus. L’esposizione globale garantita dal campionato offre infatti una piattaforma unica per raggiungere un pubblico giovane e ad alto potenziale di spesa.

Gucci segue così una tendenza già consolidata: la Formula 1 non è più soltanto competizione automobilistica, ma un prodotto di intrattenimento e immagine. Eventi esclusivi, collaborazioni con stilisti e capsule collection sono ormai parte integrante dell’identità del campionato.

Un’identità visiva completamente nuova

Dal 2027 Alpine dovrebbe introdurre una livrea profondamente rinnovata, con richiami estetici legati al marchio Gucci e una presenza molto più marcata degli elementi fashion nelle attività del team. L’obiettivo è trasformare la scuderia in un simbolo di eleganza sportiva, capace di distinguersi non solo per i risultati in pista ma anche per il proprio impatto mediatico.

L’accordo potrebbe inoltre aprire la strada a collezioni dedicate e iniziative commerciali condivise, rafforzando ulteriormente il dialogo tra il mondo della moda e quello delle corse.