Mercedes fa luce sul caso trofeo a Baku

Mercedes decide di fare chiarezza sulle speculazioni girate negli ultimi giorni in cui Hamilton avrebbe regalato ad un fan il suo trofeo del terzo posto relativo alla stagione appena terminata

Hamilton è volato in Azerbaigian a Baku venerdì per partecipare all’annuale Gala di premiazione della FIA. Durante la serata il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha ritirato il trofeo per il terzo posto nella classifica del campionato 2023, dietro a Max Verstappen e Sergio Perez della Red Bull.

Bizzarramente, poco dopo la cerimonia, un altro partecipante al Gala ha affermato di essere entrato in possesso del trofeo consegnato a Hamilton e di averlo anche portato a casa.

Che fine ha fatto il trofeo di Hamilton?

Un profilo X (ex Twitter) di nome Nihad Nesirli ha postato varie foto che attestavano la sua partecipazione alla cerimonia di Baku. E’ stato però un tweet in particolare ad attirare l’attenzione degli utenti, ovvero l’immagine del trofeo FIA consegnato a Hamilton per il suo terzo posto nella classifica di fine stagione.

Un post sul profilo, corredato di foto, riassumeva la serata, dicendo: “Controllare il razzo RB19, incontrare la famiglia reale, parlare con Max e ricevere il premio da Sir Lewis Hamilton…”. Che notte!!! PIÙ SELVAGGIA DEI MIEI SOGNI PIÙ SELVAGGI!“.

In un altro tweet ha poi pubblicato una foto del trofeo su quello che sembra un caminetto di una casa, scrivendo: “Ciao. Ero al Gala ieri. Lewis Hamilton mi ha dato il premio e se n’è andato. Ora ho il premio a casa“.

La risposta di Mercedes

Persone presenti al Gala hanno affermato di aver visto Hamilton lasciare il trofeo su un tavolo nel backstage dopo che un funzionario della cerimonia si è offerto di prendersene cura fino al termine della cerimonia. Si ritiene che il team delle frecce d’argento stia attualmente cercando di scoprire cosa sia successo al premio dopo che tutto il personale della squadra ha lasciato il Gala. Un comunicato del team, però, ha tenuto a precisare che Hamilton non ha regalato il trofeo a nessuno.

“Subito dopo aver lasciato il palco, e come è stato fatto in occasione di precedenti premiazioni, Lewis ha accettato l’offerta dei funzionari di inviare il trofeo alla squadra e l’ha quindi lasciato a loro“, si legge nel comunicato. “Possiamo confermare che non ha regalato il trofeo a nessuno, come è stato ipotizzato“. Il trofeo quindi avrebbe dovuto essere controllato fino al termine della premiazione, per poi essere spedito a Brackley dalla squadra, ma ad un certo punto è sparito.

Al momento il premio non è stato ancora trovato, ma una cosa è certa: Hamilton non lo ha regalato a nessuno. L’account ha poi pubblicato una spiegazione del perché il trofeo si trovasse in loro possesso.

Il tweet recitava: “Salve, buonasera. Sono molto deluso di vedere messaggi scritti a me come se fossi un ladro o qualcosa del genere. Prima di tutto voglio dire che non ho rubato nulla da nessuna parte. Si tratta solo di un malinteso. Lewis Hamilton ha messo il premio sul tavolo. Gli ho chiesto se potevo prendere il premio. Lui mi ha detto: “Sì, puoi prendere il premio“. E ho pensato che mi avesse regalato il premio. Ma ora, dopo aver visto la dichiarazione della Mercedes, capisco che Lewis non mi ha regalato il premio. Pensava erroneamente che fossi io il funzionario FIA responsabile del premio“.