Johnny Herbert critico su Leclerc: “Non è ai livelli di Verstappen e Hamilton”

Johnny Herbert è senza freni nei confronti di Charles Leclerc: l’ex pilota inglese sostiene come i diversi errori commessi dal pilota monegasco siano chiari segnali di debolezza

Il periodo in Ferrari per Leclerc non è sicuramente da incorniciare. Il pilota #16 è ancora in attesa della monoposto che possa essere in grado di realizzare il suo sogno: diventare campione del mondo. Un sogno che sta diventando ormai una sfida personale, portandolo molte volte a causa della frustrazione, a compiere diversi errori. Dopo le aspirazioni gettate via nella stagione 2022 e quella attuale non conclusasi nel migliore dei modi, per Leclerc è tempo di ricaricarsi per la prossima stagione, sperando in risultati decisamente migliori.

Se difatti il pilota monegasco ha concluso con un ottimo secondo posto ad Abu Dhabi, nella classifica piloti ha raggiunto solo il quinto posto, con davanti a sé piloti come Alonso, Hamilton e Perez. I pochi punti ottenuti nelle prime gare, più i ritiri in diverse gare tra problemi sulla monoposto e sbagli commessi, hanno portato a questo risultato, davvero al di sotto delle aspettative. Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1, ha ammesso in una recente intervista come Leclerc non sia ancora ai livelli di piloti come Max Verstappen e Lewis Hamilton

I chiari segnali di debolezza

“Se dovessi essere critico, gli errori visti nel corso della stagione e di quella precedenti, li abbiamo visti tutti. Non sono errori che vedi fare né a Max né a Lewis. ” ha affermato – ” Se diamo uno sguardo al passato, a piloti come Senna, Prost, Lauda, entrati nella storia di questo motorsport anche per la loro impeccabilità in pista. Quelli che non riescono a farlo, difficilmente sono riusciti a vincere un Campionato del Mondo”

Tuttavia, l’ex pilota inglese ha poi voluto esprimere delle parole di fiducia verso Leclerc: ” Nelle ultime gare ho visto Charles procedere verso un’altra direzione, ottenendo risultati costanti. Se continuerà così riuscirà ad attaccare e sopravanzare con costanza piloti come Max, come ha fatto in passato in alcune gare” ha concluso