Barcellona 2026: Lewis Hamilton risorge dalle ceneri e conquista una vittoria di cuore

Pochi nomi riecheggiano nella storia della Formula 1 come Lewis Hamilton. Sette volte campione del mondo, pilota più vincente ed icona prima in casa McLaren, poi in Mercedes ed ora in Ferrari. Tuttavia gli ultimi anni di Lewis non sono stati così semplici. “Sono semplicemente inutile” aveva dichiarato l’anno scorso, durante la sua prima stagione in Rosso. Ma nonostante le difficoltà, aggiornamenti tardivi e lo scarso feeling con la monoposto di Maranello, il successo è finalmente arrivato: Lewis Hamilton ha vinto la sua prima gara in Ferrari sul circuito di Barcellona.

Precisione chirurgica, sangue freddo e una gestione magistrale delle gomme, hanno infatti permesso al britannico di imporsi sugli avversari e di chiudere la gara sul gradino più alto del podio. Una corsa al cardiopalma quella del Sir, che ha mostrato a tutti l’eleganza del fuoriclasse e ha concesso respiro a Maranello. Il Cavallino Rampante, con Hamilton a meno quarantuno dal leader del mondiale, può quindi ora fare un sospiro di sollievo, ma solo per poco perché la scalata verso la vetta è ancora lunga.

Capolavoro Hamilton a Barcellona: arrivano i complimenti di Antonelli

Dopo la vittoria di Hamilton, il sette volte campione del mondo ha ricevuto un’infinità di complimenti da colleghi e non solo. Il primo a congratularsi è stato Andrea Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale e possibile avversario diretto del britannico. Nonostante la delusione per il ritiro, dovuto ad un problema tecnico, l’italiano ha infatti atteso il numero 44 ai Box per congratularsi.

“Abbiamo un grande rapporto e lui c’è sempre stato per me” ha dichiarato il diciannovenne. “Vederlo vincere per la prima volta con la Ferrari è stato molto bello.” Un gesto di profondo rispetto che testimonia il forte legame tra i due: colui che ha reso grande la Mercedes e colui che probabilmente lo farà in futuro. Un episodio emblematico che corona il primo successo in Rosso di Hamilton e il mondiale è ancora tutto da decidere.