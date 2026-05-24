GP Canada, Russell: “ultimo giro uscito dal nulla”

George Russell conquista la pole position alle qualifiche del GP del Canada

Russell conquista la prima posizione al termine qualifiche del GP del Canada. Alla bandiera a scacchi che pone fine alla decisione della griglia di partenza per la gara domenicale, la Mercedes conquista la prima fila. A ottenere il miglior tempo è il pilota britannico George Russel, per il terzo anno consecutivo sul circuito canadese. Completa la prima fila, il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli in seconda posizione. Partirà dalla terza piazza il pilota della McLaren, Lando Norris.

Le dichiarazioni di Russell al termine della sessione

Al termine delle qualifiche, in seguito a un ottimo ultimo giro, George Russell piazza la sua Mercedes in pole position sul circuito di Montreal. Il pilota ha raccontato, nella tradizionale intervista di fine sessione, delle difficoltà riscontrate e dei cambiamenti posti alla monoposto. “È sempre una sfida. Abbiamo fatto dei cambiamenti ma dobbiamo ancora valutare in quanto questo ultimo giro uscito dal nulla. Ma è stata una sensazione incredibile. Non stavamo andando bene ma alla fine il finale è stato epico”.

Parlando dei problemi riscontrati ai posteriori, il ventottenne ha spiegato che sono state fatte delle modifiche in base alla pioggia prevista per la gara di domani. “Abbiamo fatto dei cambiamenti anche in base alle previsioni della giornata di domani e questo potrebbe aver mandato la vettura fuori bilanciamento. Kimi è stato più competitivo di me durante la qualifica. È stata una sfida, ma sono riuscito a mettere tutto insieme durante l’ultimo giro”, ha aggiunto il pilota del team tedesco.

In previsione della gara di domani

In riferimento alla gara di domani, Russell ha affermato di aspettarsi competitività dagli altri team. “Abbiamo parlato tra di noi e sappiamo come dobbiamo comportarci. Ci rispettiamo come piloti. Abbiamo notato la competitività degli altri team e in aggiunta ci sarà la sfida della pioggia quindi in questo momento ci concentreremo sul fatto che partiamo davanti a tutti”.