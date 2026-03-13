GP Cina, qualifiche sprint: Russell conquista la pole

GP Cina, cosa è successo durante le qualifiche sprint

Si sono appena concluse le qualifiche sprint del GP della Cina. A conquistare la pole è il pilota della Mercedes, George Russell. A completare il podio troviamo il compagno di squadra, Kimi Antonelli e il pilota della McLaren Lando Norris.

All’inizio della SQ1 i primi problemi arrivano da Sergio Perez. Il pilota messicano della Cadillac non potrà prendere parte alla sessione a causa di un problema al carburante. A segnare il primo crono ci pensa Isack Hadjar con la Red Bull in 1:34:030. Buone prestazioni da parte della Mercedes e Ferrari che concludono rispettivamente in prima posizione con Russell e in seconda e terza per Hamilton e Leclerc.

Al termine della prima sessione gli eliminati sono: i due piloti della Williams, Sainz e Albon che concludono rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione. Alonso e Stroll partiranno in diciannovesima e ventesima. Male la Cadillac in ventunesima e ventiduesima posizione con Bottas e Perez, quest’ultimo a causa di un problema tecnico.

GEORGE RUSSELL SECURES SPRINT POLE IN SHANGHAI! A very impressive effort from the Mercedes driver #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/IfZWZGPE1i — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

SQ2 e SQ3: George Russell in pole

Prende il via la seconda sessione. Il primo a chiudere è Bearman con la Haas, superato subito da Gasly. Mercedes si conferma tra le favorite chiudendo in prima e seconda posizione. Il britannico è in testa a pochi centesimi dal compagno di squadra, Kimi Antonelli. Bene anche la Ferrari di Charles Leclerc al terzo posto a circa tre decimi. Restano esclusi in ordine: Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad, Colapinto.

Nella SQ3, il primo a partire è Russell. Il ventottenne segna il primo tempo con 1:31:520. Dietro di lui troviamo il compagno di squadra con un distacco di poco meno di tre decimi. Chiude in terza posizione Lando Norris (+621), seguito da Lewis Hamilton (+641) e Oscar Piastri (+704). Sesta posizione per Leclerc (+1008), a causa di un errore. A completare la top 10 abbiamo: Pierre Gasly in settima posizione seguito da Max Verstappen. Bearman chiude nono seguito da Isack Hadjar.