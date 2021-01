Mercedes annuncia il nome della sua vettura per il 2021

La nuova Mercedes si chiamerà W12, in perfetta continuità con i nomi delle ultime stagioni

Mercedes ha svelato il nome della sua vettura per il 2021. La casa di Brackley ha deciso di seguire il trend avviato dal suo ritorno in Formula 1 come costruttore nel 2010. Si chiamerà W12, dunque, il gioiello con cui Toto Wolff andrà a caccia dell’ottavo titolo mondiale consecutivo. Una stagione difficile da decifrare, quella che è alle porte, che molti tra gli addetti ai lavori definiscono interlocutoria.

Va ricordato, infatti, che a causa delle complicazioni legate alla pandemia la modifica al regolamento è stata posticipata al 2022 e che le vetture del 2020 sono state in gran parte congelate per la stagione successiva. E’ molto probabile quindi che le nuove monoposto, anche per quanto riguarda l’aspetto tecnico, saranno molto simili a quelle che abbiamo ammirato nella passata stagione, con l’eccezione relativa alla Mercedes dal DAS, che non sarà più consentito dalla Federazione. Un aspetto che potrebbe aiutare gli avversari a ridurre il gap, soprattutto in termini di gestione degli pneumatici.

Toto Wolff aveva recentemente chiarito che nella vettura 2021 il nero avrebbe dominato di nuovo. L’azienda tedesca tornerà alla sua storica livrea argentata nel 2022, di pari passo con i nuovi regolamenti della Formula 1. Ora, per la Mercedes, la grana da definire è quella del contratto con Hamilton. Un’ufficialità che, secondo il team principal, arriverà presto.

“Con Lewis abbiamo un ottimo rapporto, il che è più importante dell’avere una relazione professionale, perchè si parla di amicizia. Lewis è importante non solo per il team, ma per tutto il marchio Mercedes. Non siamo lontani dal raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti“, ha concluso Toto Wolff.