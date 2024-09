Mercato piloti: Russell alla Red Bull? Parla Horner

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, dichiara di essere interessato a George Russell, senza contratto dalla fine del 2025. Che sia una mossa ideata per destabilizzare Toto Wolff?

Christian Horner e la Red Bull stanno prendendo in considerazione George Russell per il 2026. Sia Russell che il nuovo acquisto della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, vedranno scadere i loro contratti al termine della prossima stagione e sembrerebbe che Horner ne abbia approfittato per creare scompiglio. Tra le altre dichiarazioni, il team principal della Red Bull ha infatti dichiarato che Russell è un pilota valido, un’ottima possibile aggiunta alla squadra. Affermazione non troppo apprezzata da Toto Wolff, che pare abbia liquidato il tutto con: “Sta solo cercando di creare problemi“.

Una situazione che l’ex Campione del Mondo, Nico Rosberg, vede unicamente come una mossa strategica da parte del capo della scuderia di Milton Keynes. Un modo per creare, ancora una volta, marea con il team principal della Mercedes. “E’ politica e strategia, vuole destabilizzare Toto. E se Toto improvvisamente sente Horner parlare di Russell, e quest’ultimo non ha un contratto, Toto potrebbe pensare: ‘Oh, accidenti, dovrei cercare di ottenere un’opzione su George o cosa’” ha analizzato Rosberg.

Una questione di strategia?

Approfondendo ulteriormente l’argomento nel podcast di Sky Sports F1, il Campione del Mondo 2016 ha detto la sua a riguardo. “Mi è sembrato una sorta di colpo basso rivolto a Toto, perchè ovviamente mette pressione su quest’ultimo affinché prenda una decisione. Voglio dire, George non ha un contratto [per il 2026], quindi Christian potrebbe essere davvero furbo e cercare di portarglielo via, provando a bloccarlo con un contratto già adesso” ha continuato Rosberg. Non è possibile sapere se Russell sia, almeno attualmente, interessato alla possibile offerta. Certo è che, come accennato anche dall’ex pilota stesso, un commento del genere metterebbe comunque pressione a chiunque.