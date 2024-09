Hamilton: “A Singapore non sono stato ascoltato”

Lewis Hamilton è rimasto “perplesso” dopo la rivelazione della strategia della Mercedes per il GP di Singapore

Lewis Hamilton ha detto di aver lottato per convincere la Mercedes a non dividere le strategie a Singapore, dove è partito con gomme morbide, una decisione che lo ha lasciato “perplesso”.

Mentre la maggior parte dei piloti all’inizio, Russell compreso, aveva scelto le gomme medie, la Mercedes ha insistito per le gomme morbide per Hamilton, il quale ha affermato di aver fortemente sostenuto le medie.

“Ci siamo incontrati la mattina della gara, in realtà la sera prima avevano già detto che avrebbero voluto dividere le auto“, ha detto Hamilton mentre parlava insieme a Russell a un evento per il partner della Mercedes, Petronas.

“E per me, ero un po’ perplesso. Perché in passato, quando ci siamo trovati in quella posizione…Normalmente se George si è qualificato bene come fa di solito e io sono fuori dalla top 10 o qualcosa del genere, allora dividiamo le strategie, ma eravamo così vicini. Non aveva senso per me. Quindi ho lottato il più possibile per provare a partire con le gomme medie, ma il team ha continuato a suggerirmi di partire con le morbide. E poi quando hanno tolto le coperte di pneumatici, tutti indossavano le medie…”

Entrambi i piloti della Mercedes hanno cercato di mantenere un tono leggero, con Russell che ha scatenato le risate commentando: “Quando l’ho visto, ho pensato: ‘Lewis non sarà contento…‘”

Un pit stop che fa discutere

Hamilton è entrato ai box al 17° giro per sostituire le gomme morbide con le dure, Russell è uscito prima di Hamilton quando si è poi fermato ai box e da lì in posizione privilegiata per un posto sul podio, che alla fine è andato a Oscar Piastri della McLaren. Hamilton è stato costretto ad accontentarsi della P6.

“Ero così arrabbiato”, ha continuato Hamilton. “Da quel momento sono frustrato. E poi ho fatto del mio meglio per tenere il passo con i ragazzi davanti. Erano troppo veloci. E poi ho cercato di far durare quella gomma il più a lungo possibile e ho dovuto fermarmi al 17° giro e da quel momento ho capito che la gara era finita per me, perché la gomma dura sarebbe stata una lotta con quel caldo”.

“Avevamo lottato con l’equilibrio della macchina per tutto il weekend, quindi stavamo cambiando tante cose diverse. Abbiamo ottenuto una buona qualifica, ma sfortunatamente, la gara è stata troppo dura per noi“.

A sei gare dalla fine del 2024, Hamilton è sesto nella classifica del campionato piloti , una posizione e 19 punti davanti a Russell.