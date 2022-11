Mercato Piloti 2023, la Williams ha scelto!

Ormai è ufficiale: Logan Sargeant guiderà la Williams nella stagione 2023 di Formula 1. Ad Abu Dhabi ha ottenuto i punti necessari per la Superlicenza

Il pilota americano, che debutterà nella massima serie automobilistica, affiancherà il confermatissimo Albon nella prossima stagione in Williams. Logan Sargeant ha preso il posto di Nicholas Latifi. Anche se il suo ingaggio era già stato ufficializzato le scorse settimane, solamente grazie ai punti ottenuti a Yas Marina, la Williams ha potuto effettivamente confermare l’americano per la stagione 2023 solamente ora.

Per chi non lo sapesse, la scelta della scuderia britannica di andare su Logan Sargeant non è stato un semplice colpo di testa. L’obiettivo non era fare colpo sui tifosi del nuovo continente. Sargeant, che fa già parte del vivaio Williams, è riuscito a chiudere il campionato di Formula 2 al quarto posto ottenendo anche il titolo di rookie dell’anno e, quindi, strappando il pass per il 2023 per la massima serie automobilistica.

Welcome to @F1, @LoganSargeant 👋 We are pleased to confirm that Logan will drive for the team in 2023! 🤩#WeAreWilliams pic.twitter.com/ZGKOB5jGvy — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 21, 2022

Chi è Logan Sargeant?

Classe 2000, il pilota americano è membro della Williams Driver Academy dal 2021. Il debutto in monoposto avviene nel 2016 quando prende parte al campionato di F4 degli Emirati Arabi Uniti. L’anno successivo passa alla F4 britannica, col team Carlin, chiudendo la sua stagione in terza posizione.

Nel 2018 è uno protagonisti nel campionato di Formula Renault. Poi, nel 2019, torna a correre per il team Carlin nel Campionato FIA di Formula 3.

Tra il 2020 e il 2021, prima si lega a Prema dove termina il campionato al terza posizione nella classifica finale e poi si trasferisce in Charouz dove si trova a dividersi il team con Enzo Fittipaldi.

Nel 2022 prende parte al Campionato FIA di Formula 2. È impegnato anche nel ruolo di terzo pilota Williams, scuderia con la quale si è legato nel 2021, entrando nella Drivers Academy.

Il debutto vero e proprio in Formula 1 di Logan Sargeant avviene nel 2022. In quell’occasione il pilota americano ha preso parte alle FP1 del GP degli Stati Uniti. Per il 2023, il pilota americano è stato promosso a pilota ufficiale del team di Grove e farà coppia con Alex Albon che, dopo i buoni risultati ottenuti quest’anno si è meritato la conferma da parte dei vertici Williams.