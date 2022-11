Ferrari, Binotto: “Abbiamo fatto un buon lavoro”

Mattia Binotto si complimenta con la Ferrari per il lavoro svolto durante il GP di Abu Dhabi e difende il team dagli errori del passato

La Rossa è riuscita a conquistare la seconda posizione nel campionato costruttori, grazie ai problemi che hanno attanagliato la Mercedes, e con Leclerc il secondo posto nel mondiale piloti. Binotto riconosce nella conquista del titolo di vicecampione del mondo, da parte del monegasco, nel lavoro svolto dal team della Ferrari durante il week-end. La Red Bull è stata tratta in inganno dalla strategia scelta da Iñaki Rueda, direttore strategico della scuderia italiana, e dalla sua squadra. Leclerc è riuscito a conquistare la posizione, e la posizione in classifica mondiale, grazie all’unica sosta ai box contro le due di Perez. Questo sorpasso, è stato possibile, grazie ad una finta chiamata ai box di Leclerc che hanno porta al team di Milton Keynes a richiamare Checo.

La scelta, del team principal Italo-svizzero, di elogiare la squadra è figlia delle critiche subite durante tutta la stagione. Il team rosso aveva subito contestazioni a causa di scelte strategiche che avevano rovinato o complicato le gare dei due piloti della Ferrari. Binotto ha sempre parlato di unità del team e di come lui fosse convinto che la squadra stesse lavorando bene e non si meritasse le critiche, venendo spesso sbeffeggiato per questa sua scelta. Il risultato dell’ultimo week-end del mondiale sembra scacciare le voci che vedono Binotto lontano dalla leggendaria scuderia italiana.

Le dichiarazioni di Binotto

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambi i piloti. Charles aveva un po’ di margine dalle monoposto dietro e poteva risparmiare le gomme, il che ci ha dato del vantaggio sulla sosta. È stato fantastico vedere la squadra ideare questa strategia e riuscire ad ottimizzare il risultato della gara. La chiamata fittizia per la Red Bull è stata fantastica. Abbiamo fatto un buon lavoro. Sono molto contento della nostra squadra, ne vado molto fiero. Quando la Ferrari ha commesso degli errori siamo sempre stati criticati, ma so dell’ottimo lavoro che questi ragazzi possono fare. È fantastico per la squadra, per gli strateghi ed è un modo fantastico per finire la stagione“.