Formula 2 a Miami e Montréal: il Nord America entra in calendario

La Formula 2 ha annunciato un cambiamento significativo nel proprio calendario 2026: i round di Miami e Montréal sostituiranno le tappe cancellate di Bahrain e Jeddah, saltate a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente. Si tratta di un esordio storico per la serie cadetta, che per la prima volta nella sua storia toccherà il suolo nordamericano.

Dopo il round inaugurale disputato ad Albert Park, a Melbourne, la categoria farà visita al Circuit International Autodrome di Miami dal 1 al 3 maggio, per poi spostarsi al Circuit Gilles Villeneuve di Montréal dal 22 al 24 maggio. A queste si aggiunge il nuovo tracciato cittadino di Madrid, previsto per settembre, tra le novità del calendario stagionale.

BREAKING: Miami and Montreal will host Rounds 2 and 3 of the 2026 F2 season Racing alongside F1, Formula 2 will head to Miami, USA, on May 1–3, followed by Montreal, Canada, on May 22–24, marking the first time the championship will race in North America Click the link for… pic.twitter.com/yJBivkErpq — Formula 2 (@Formula2) April 9, 2026

Formula 2 a Miami e Montréal: le parole dei protagonisti

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha accolto con entusiasmo la notizia. “Anche se non è stato possibile correre in Bahrain e Arabia Saudita, il fatto che la Formula 2 correrà a Miami e Montréal rappresenta un’ottima notizia per piloti, team e fan. Bruno e la famiglia della F2 hanno fatto un grande lavoro per limitare il gap tra le gare”, ha dichiarato.

Anche il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: “L’approdo a Miami e Montréal segna un passo importante per la crescita globale della F2, rafforzando il percorso verso la Formula 1 e creando una connessione con un nuovo pubblico”.

Particolarmente soddisfatto il CEO della Formula 2 Bruno Michel, che ha voluto ringraziare tutte le parti coinvolte. “Portare la F2 per la prima volta in Nord America è davvero fantastico, era qualcosa che volevamo fare da molto tempo. Non è stato facile, ma sarà una grande sfida per team e piloti”, ha concluso.