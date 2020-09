McLaren vorrebbe anche sponsor asiatici

La McLaren afferma che vorrebbe avere sponsor asiatici per trarre profitto da questo importante mercato

La McLaren ha un totale di 41 sponsor, di cui solo 16 hanno pagato per essere visibili sulla MCL35. Sebbene Zak Brown dica di essere orgoglioso delle sue partnership, afferma che alla McLaren manca avere sponsor asiatici. In quanto ritiene che sia un mercato da esplorare. “Non abbiamo molti sponsor con sede in Asia. Precedentemente ho avuto la fortuna di portare LG e Lenovo in questo sport. Ma ci piacerebbe davvero avere sponsor asiatici, permettendo così anche alle aziende asiatiche di entrare nel sorprendente mondo della Formula 1″ spiega Zak Brown alla conferenza All That Matters Online 2020.

La conferenza “All That Matters” si tiene ogni anno a Marina Bay, durante il weekend del Gran Premio di Singapore. Tale evento quest’anno non si è svolto di persona a causa della Pandemia. “Non c’è nessun altra gara a cui partecipano così tanti dirigenti globali per motivi commerciali. Voglio fare un ringraziamento speciale al governo di Singapore e al promotore della gara. Non solo tale conferenza è un evento fantastico, ma anche lo stesso weekend di gara è un evento davvero magico. Inoltre ritengo che abbiamo bisogno di più gare di questo tipo” ha proseguito così il CEO della McLaren.

STRATEGIA SPECIFICA PER NON PERDERE SPONSOR

La Pandemia generata dal Covid-19 ha arrecato ben non poche difficoltà anche nel Circus. Infatti la crisi sanitaria ha colpito anche la McLaren e ha portato il team a sviluppare una strategia specifica con ciascuno dei suoi sponsor. “Abbiamo lavorato singolarmente con ogni partner. Sono ben felice di poter dire che abbiamo mantenuto tutti gli sponsor con cui abbiamo iniziato. Anzi ne abbiamo anche di più. Sono tutti molto felici e stiamo lavorando davvero bene“ conclude così Brown, CEO della McLaren.