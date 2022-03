McLaren: se Ricciardo non risulta negativo, chi lo sostituirà?

Daniel Ricciardo, positivo al Covid-19, è isolato in hotel in vista del weekend del GP del Bahrain. Riuscirà a scendere in pista con McLaren?

Come annunciato qualche giorno fa, l’australiano Daniel Ricciardo, pilota McLaren, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Questo non gli ha permesso di sfruttare i tre giorni di test, importantissimi per adattarsi alla guida della nuova MCL36. Secondo le norme vigenti in Bahrain, l’australiano potrebbe uscire dall’isolamento giovedì. Successivamente, dovrà sottoporsi ad un tampone, per verificare l’effettiva negatività. Se, però, Ricciardo dovesse risultare ancora positivo, chi lo sostituirebbe alla guida della McLaren?

Innanzitutto è bene ricordare che McLaren e Mercedes hanno stretto un accordo: se la squadra color papaya dovesse avere bisogno di sostituti per i loro piloti, potrebbero attingere al vivaio delle riserve Mercedes. I nomi in pole sono principalmente due: il belga Stoffel Vandoorne e l’olandese Nyck De Vries.

Vandoorne o De Vries?

Da un lato, il belga Vandoorne sarebbe il sostituto perfetto: classe ’92, ha una sufficiente esperienza in Formula 1, e ha guidato proprio una McLaren. Debuttante nel 2016 come sostituto di Fernando Alonso, tra il 2017 e il 2018 ha disputato 42 Gran Premi con il team di Woking.

Dall’altro lato c’è Nyck De Vries: 27 anni, velocissimo in pista, non ha mai preso parte ad un Gran Premio di Formula 1. Ma il suo curriculum parla da solo: campione di Formula 2 2019 e campione 2020-2021 di Formula E. L’olandese sembra essere un altro valido candidato alla sostituzione di Ricciardo nel caso di positività di quest’ultimo.

Se l’australiano Ricciardo non dovesse diventare negativo in tempo utile, le soluzioni per McLaren ci sono: due piloti giovani, veloci e di talento. E soprattutto, pronti a scendere in pista su una monoposto che non hanno mai guidato. Non ci resta che attendere il prossimo weekend per scoprire se sarà necessario chiamarli, o se Ricciardo sarà disponibile per tornare alla guida.