McLaren: “Possiamo battere Red Bull ma non da subito”

Anche la McLaren ritiene che la Red Bull sia battibile, ma non all’inizio della stagione

Anche il capo del team McLaren, Andrea Stella, ritiene che la Red Bull sia battibile nel 2024, anche se non all’inizio della stagione. L’italiano ritiene che i piloti di Milton Keynes godranno di un buon vantaggio nelle prime gare, ma se manterranno lo stesso livello di sviluppo dello scorso anno, saranno in una posizione molto forte per sfidare il marchio di bevande energetiche.

Sebbene la superiorità della Red Bull abbia messo in ombra una delle lotte più serrate degli ultimi tempi, come quella della zona medio-alta nel 2023, la McLaren vede i suoi rivali come più vulnerabili per la stagione a venire. Stella stesso sottolinea che se manterranno la promettente linea di sviluppo dell’anno scorso, potranno prevalere sui campioni, anche se ritiene improbabile che ciò accada nella prima parte del 2024.

“Per l’inizio della stagione la mia aspettativa è che la Red Bull continui a godere di qualche vantaggio , dico questo perché non hanno sviluppato molto sulla vettura dell’anno scorso ed è ragionevole aspettarsi che abbiano accumulato conoscenze che applicheranno all’auto del 2024”, ha commentato Stella in una conferenza stampa.“Detto questo, guardando a noi stessi, se manteniamo la linea di sviluppo, possiamo essere in una posizione forte. Se questo sarà sufficiente per sfidare la Red Bull e gli altri team leader, vedremo” ha insistito.

Norris: fiducia ma con parsimonia

Da parte sua, Lando Norris è d’accordo con le dichiarazioni di Dan Fallows. Anche se battere la Red Bull per tutta la stagione è una missione quasi impossibile oggi, vede la possibilità di sconfiggerli più frequentemente in gare diverse. Ciò che è accaduto solo a Singapore l’anno scorso, secondo il giovane britannico, si vedrà più di una volta nel 2024. “Non c’è molto da aggiungere. Dobbiamo dire che sono battibili, perché eravamo vicini a loro e abbiamo battuto l’Aston Martin l’anno scorso. La cosa più impegnativa sarà riuscirci durante tutta la stagione, sarà molto difficile farlo visto come si sono comportati” ha indicato.