Latifi dopo la Williams: la decisione che sbalordisce i fan

Erano mesi che il pilota canadese non dava notizie di sé, fino a quando ieri ha lasciato tutti senza parole dopo una rivelazione inaspettata sulla sua carriera

Dopo essere stato silurato dalla Williams, che per il 2023 gli ha preferito Logan Sargeant, il pilota canadese Nicholas Latifi era sparito dai riflettori. Il suo ultimo post sui social risaliva allo scorso dicembre, in cui salutava la scuderia con cui aveva corso per tre anni in Formula 1. Questo fino a ieri, quando Latifi ha condiviso con i suoi fan un importante aggiornamento sulla sua vita e sulla sua carriera. “Vi aggiorno sulla mia vita! Volevo che sapeste a cosa mi sono dedicato in questo periodo e quali sono i miei programmi per il futuro.“: questa è la didascalia che accompagna il lungo messaggio dell’ex pilota.

It’s been an emotional few weeks, reflecting on my @F1 adventure with @WilliamsRacing. I want to thank everyone at the team for all their hard work and the sacrifices they’ve made to push the team forward 💙 Read my full blog here – https://t.co/4LzR9vjWhM pic.twitter.com/WnZ0que2so — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 9, 2022



“Ho deciso abbastanza presto quest’anno che non avrei avuto progetti motorsportivi per il 2023.” comincia Latifi. “E’ stato molto strano non avere la stessa routine che ho seguito per metà della mia vita. Sapere che non sarei stato al volante di una macchina da corsa quest’anno mi ha fatto pensare a cos’altro potesse esserci per me. Sia che riguardasse le corse sia che fosse qualcosa di completamente diverso“.

NICHOLAS LATIFI: IL CAMBIO DI ROTTA DOPO L’ESPERIENZA IN WILLIAMS

Ed è qui che il ventottenne canadese rivela al mondo la sua inaspettata decisione: “Ho deciso che per il futuro immediato voglio prendermi del tempo e intraprendere un percorso diverso.” scrive Latifi. “Crescendo, ho sempre avuto un profondo interesse per il mondo dell’economia. E ho sempre detto che, se non avessi scelto la strada delle corse, avrei studiato economia all’università“.

“Con questo pensiero, e sapendo che potrei prendermi una pausa dalle corse, ho deciso di intraprendere un Master in Business Administration e concentrarmi in qualcosa che potrà trasformare la prossima fase della mia vita. Ho sempre pensato che avrei preso una laurea in economia dopo la mia carriera nelle corse, anche dopo i quarant’anni“.

Life Update! I wanted to let everyone know what I’ve been up to and what my plans are for the future. pic.twitter.com/NJKHISrtgd — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) July 18, 2023



Latifi spiega che già da tempo è impegnato in questo percorso: “Non è stato un processo facile e ha richiesto diversi mesi! Chiunque abbia provato a entrare in una scuola di economia sa quanto può essere difficile.” afferma. “Dopo un percorso di cinque mesi, sono orgoglioso di dire che la mia candidatura per un posto nel programma in MBA è stata accettata dalla Business School di Londra, e inizierò ad agosto di quest’anno“.

UN ADDIO ALLE CORSE QUELLO DI NICHOLAS LATIFI?

Tuttavia, questo non deve essere preso come un addio definitivo al mondo delle corse. “Questa decisione potrebbe cogliere di sorpresa molte persone.” riconosce l’ex pilota. “Passare a una diversa categoria motorsportiva sarebbe stata la mossa più ovvia. Ciononostante, ho sempre saputo che avrei avuto una vita dopo le corse, a un certo punto. E ho deciso che questo è il giusto momento per prepararmi a ciò“.

“Questo non è per forza un addio alle corse. Correre è nella mia vita fin dall’età di tredici anni e ho ancora una grandissima passione. Non ho saltato neanche una gara di Formula 1 quest’anno! Tuttavia mi è sembrato che questo fosse il momento giusto per esplorare altri percorsi. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e voglio ringraziare tutti quelli che hanno supportato la mia carriera finora. Spero di poter continuare ad avere il vostro supporto nel momento in cui intraprendo questo nuovo percorso.” ha dichiarato Latifi per concludere.