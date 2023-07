GP Ungheria: la conferenza stampa dei top team all’Hungaroring

La conferenza stampa del GP d’Ungheria vede come protagonisti dei top team Max Verstappen, Carlos Sainz e George Russell: quali sono le loro aspettative in vista di questo weekend ungherese?

La Red Bull si affaccia ancora una volta ad un weekend di gara da potenza incontrastata. Durante la conferenza stampa del GP d’Ungheria sono stati affrontati tanti temi. Se da una parte si ha la certezza della Red Bull, dall’altra rimangono molti dubbi per gli altri team della griglia.

Ferrari ancora un volta si ritrova nella condizione di non avere tra le mani una monoposto prevedibile. Il team di Maranello deve capire se gli aggiornamenti funzionano veramente, dopo il flop di Silverstone dovuto anche agli errori di strategia. Anche Mercedes ha deluso durante il fine settimana inglese. Per il team Brackley è arrivato il momento di decidere se puntare ancora sul progetto della W14 rivisitata o se sia il caso di accantonarlo definitivamente.

Verstappen: “Curioso per i nuovi aggiornamenti, sono pure belli”

Il primo a parlare è stato il Campione del Mondo in carica Max Verstappen. L’olandese, che sta correndo una stagione eccezionale, merito anche della vettura che guida, si è detto “felice per il ritorno di Ricciardo“. In merito a ciò, Super Max ha affermato: “Vedo Ricciardo molto emozionato. Sono felice che sia tornato a far parte della famiglia Red Bull e che ora abbia un posto anche dietro al volante. Dall’altra parte mi dispiace però per De Vries, che è un amico. Sono sicuro che per lui arriveranno altre opportunità. Ora è il momento di guardare avanti“.

L’olandese ha poi commentato gli aggiornamenti in arrivo proprio al GP d’Ungheria: “Vincere 12 gare di fila? Non è una cosa a cui penso. Noi siamo qui per fare bene e concentrarci solo sul weekend di gara. Spero che gli aggiornamenti funzionino. Al momento posso dire che sono belli!“.

Sainz: “Le vittorie dei miei connazionali sono solo motivo di orgoglio”

Dopo Verstappen, a prendere la parola è stato il pilota della Ferrari Carlos Sainz. La squadra del Cavallino Rampante arriva all’Hungaroring dopo un weekend inglese molto complicato, tra una vettura poco performante e tanti errori al muretto. Ancora una volta la Rossa è alla ricerca di conferme e in merito a ciò, Sainz ha affermato: “Alle spalle di Verstappen c’è una battaglia serrata. Per come stanno le cose al momento dobbiamo essere consapevoli che ci saranno fine settimana migliori e fine settimana peggiori. Speriamo che questo weekend le condizioni siano favorevoli“.

Durante la conferenza stampa del GP d’Ungheria, Sainz ha colto anche l’occasione per parlare del momento d’oro che sta vivendo lo sport spagnolo, soprattutto dopo la recente vittoria di Alcaraz a Wimbledon. In merito a ciò, lo spagnolo ha affermato: “Questa storia degli ottimi risultati dei miei connazionali non mi mette pressione, ma mi fa sentire solo orgoglioso. Ci sono ottimi atleti e tanti tifosi che ci seguono e che ogni domenica hanno l’occasione di vedere vincere qualcuno“.

Russell “geloso” dei successi di Verstappen

Ci ha pensato Russell a chiudere la conferenza stampa. Il pilota della Mercedes non è stato molto loquace e non ha rilasciato praticamente alcuna dichiarazione. Il britannico si è reso però protagonista di un simpatico siparietto con un bambino. Il piccolo ha chiesto a tutti i piloti se fossero gelosi dei successi di Verstappen. La risposta di Russell non si è fatta attendere, il quale ha dichiarato: “Certo che siamo gelosi. Speriamo però in futuro di poterlo riprendere“.