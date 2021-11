McLaren-Ferrari: la situazione a cinque GP dalla fine

La rivalità fra McLaren e Ferrari è sicuramente uno dei punti più emozionanti di questo Mondiale, e nelle prossime settimane ci aspettano ancora scontri incredibili

Mancano soltanto cinque gare alla fine della stagione. E i punti che separano la McLaren e la Ferrari, le due contendenti al terzo posto nel Mondiale Costruttori, sono tre e mezzo. Entrambi i team e i rispettivi piloti stanno impiegando tutte le proprie forze per raggiungere l’ambito traguardo. Regalandoci alcuni dei più belli duelli ruota a ruota di tutta la stagione. E più ci si avvicina al termine di questo Campionato, più la lotta diventa serrata.

Daniel Ricciardo ha dichiarato infatti di aspettarsi per i prossimi appuntamenti, il primo in Messico e subito dopo in Brasile, una situazione molto simile al Gran Premio degli Stati Uniti. Dove l’attacco delle McLaren sulla Ferrari, e la difesa di quest’ultima, ha emozionato i tifosi per l’intera durata della gara: “Mi aspetto una battaglia simile a quella che abbiamo avuto ad Austin.” ha infatti dichiarato. “Anche se non abbiamo corso lì [in Messico, ndr] l’anno scorso“.

“Ed è difficile dire quindi quali saranno veramente le nostre prestazioni. Continueremo a concentrarci su cosa dobbiamo fare come squadra. Cercheremo di ottenere il maggior numero di punti possibile e vedremo come si muoverà la situazione. Viva il Messico!“. Circa il ritorno della Formula 1 in terra messicana, Ricciardo si è rivelato entusiasta: “Non vedo l’ora di tornare in Messico, è passato troppo tempo. L’atmosfera è sempre incredibile e quella sezione dello stadio è una parte fantastica del circuito. I tifosi sono anche tra i più appassionati al mondo. Siamo davvero fortunati a correre lì e in Brasile subito dopo, perché l’emozione che circonda le gare lì è davvero surreale“.