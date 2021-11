Brawn: “L’esperienza di Alonso nel WEC ci aiuterà a migliorare la F1”

La F1 è sempre alla ricerca di miglioramenti e Ross Brawn ha evidenziato come l’esperienza di Fernando Alonso nel campionato WEC possa aiutare la massima serie automobilistica per migliorare la guida sotto la pioggia.

Dopo aver abbandonato la F1 al termine della stagione 2018 Fernando Alonso ha cercato nuove avventure nel motorsport affiancandosi alla Toyota, tra queste oltre la Dakar c’è stata la lunga parentesi nel campionato Endurance nel quale ha vinto il titolo iridato, guidando per ore anche sotto la pioggia battente senza arrecare danni alla monoposto o se stesso, ed è proprio a ciò che punta la massima serie e con il supporto dello spagnolo come ammesso dal direttore sportivo Ross Brawn.

LA SOLUZIONE?

Quello della guida sotto la pioggia è uno dei temi su cui la stessa Formula 1 insieme alla FIA ha iniziato a lavorare da tempo, ma a seguito del Gran Premio del Belgio 2021 in cui sono stati assegnati solo metà dei punti ai piloti per aver disputato una manciata di giri a causa della pioggia battente il tema è diventato ormai di pubblico dominio.

Per evitare dunque di vedere una “non gara” per la medesima situazione metereologica sia a Spa-Francorchamps e sia in altri circuiti che ospitano un evento della massima serie sportiva, si sta studiando come il telaio dell’abitacolo chiuso delle monoposto del mondiale Endurance riduce gli spruzzi, ovviando ad uno dei problemi che rende difficile disputare le gare sotto la pioggia le gare in Formula 1, difatti Ross Brawn ha spiegato: “Per quanto riguarda la pioggia, è iniziato un lavoro interessante in relazione agli spruzzi [d’acqua] e alla visibilità. Pat Symonds e alcuni membri della FIA hanno parlato con alcuni piloti nelle ultime due gare delle loro esperienze a Spa e di quelle generali, soprattutto con i piloti che hanno corso con altre vetture”.

“Il contributo di Fernando Alonso è stato piuttosto interessante perché ha ammesso che le capacità di correre sotto la pioggia è molto migliore in un prototipo che in una monoposto di Formula 1. Di solito si pensa che sia più difficile a causa dei tergicristalli e tutto il resto, ma ha detto che il modo in cui c’è lo spruzzo è differente”, per concludere il direttore sportivo della Formula 1 ha assicurato che continueranno a lavorare in tal senso.