McLaren determinata per il Gran Premio d’Australia

La McLaren è determinata ad affrontare il Gran Premio d’Australia nel migliore dei modi. Il team è consapevole del fatto che raggiunge la prima gara con una buona preparazione e confida nel fatto che ciò sia abbastanza per battere i suoi avversari

I principali componenti della McLaren hanno esposto le loro idee per questo primo Gran Premio della nuova stagione. Il primo è stato Carlos Sainz che ha affermato: “Eccoci di nuovo! E’ tempo di attuare tutto il lavoro svolto nei test, sia in fabbrica che a Barcellona. Abbiamo studiato e capito la vettura durante i sei giorni di prove, ma non sai mai dove saranno i tuoi avversari nella prima gara. Quello di cui sono sicuro è che siamo preparati per la gara. L’adrenalina dei fan, l’atmosfera nel circuito e la tensione prima che i semafori si spengano per un grande fine settimana è ciò di cui abbiamo bisogno! Non vedo l’ora che arrivi l’inizio della mia prima battaglia della stagione“.

A continuare è stato Lando Norris che ha dichiarato: “Voglio correre in Australia, questa volta con il vantaggio di avere un anno di esperienza. Ho iniziato la mia stagione di debutto alla grande, ma voglio migliorare il più possibile. Mi sento molto più sicuro in questa stagione rispetto allo scorso anno e sono entusiasta di tornare nella monoposto. L’ Albert Park è un circuito molto speciale, con una grande atmosfera grazie ai fan locali. Come circuito urbano, ha delle barriere molto strette in alcuni tratti. I fan mi hanno accolto molto calorosamente l’anno scorso, quindi voglio vederli di nuovo. Ho lavorato molto con i miei ingegneri questo inverno, siamo pronti per correre nuovamente“.

Per poi concludere il Team Principal, Andreas Seidl ha dichiarato: “Andremo in Australia pronti ed entusiasti per un altro inizio di stagione. Il Gran Premio d’Australia è il primo dove vedremo quanto sono competitivi tutti i team, senza le consuete precauzioni dei test, quindi c’è molto da imparare. Vogliamo iniziare bene e ottenere una buona posizione da mantenere per il resto della stagione, conoscere a fondo la nostra MCL35 all’inizio della stagione è la chiave per uno sviluppo positivo. Iniziare la stagione con due gare consecutive è sempre una sfida, ma grazie al duro lavoro di tutto il team in fabbrica e in pista e insieme a Carlos e Lando siamo pronti!”.

BUZZ & CO: ECCO UNO DEI NUOVI SPONSOR DEL TEAM

La società di consulenza di investimento e marketing è l’ultima di una serie di nuovi arrivati ​​a far parte del team di Woking, Zak Brown ha dichiarato a riguardo: “Questa nuova partnership innovativa con Buzz & Co ci consentirà di approfondire i nostri collegamenti con aziende e fan nel nostro mercato chiave, in Giappone. Sono lieto di dare il benvenuto a Daisuke-san nel nostro team, non vedo l’ora di iniziare a seguire insieme questa stagione”.

Daisuke Hasegawa, consulente vicepresidente senior dello sviluppo della partnership McLaren in Giappone, ha aggiunto: “La McLaren era la mia squadra preferita quando ho partecipato per la prima volta al Gran Premio di Suzuka nel 1987. Hanno avuto un passato glorioso e credo che la nostra partnership assicuri un futuro eccitante!” Buzz & Co si uniscono a artisti del calibro di FAI Aviation Group e Unilever come nuovi partner della McLaren. Il logo apparirà sulla placca interna posteriore della nuova McLaren MCL35.