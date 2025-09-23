GP Azerbaijan, Antonelli si riscatta e convince Wolff

Antonelli risponde alle critiche con una gara concreta a Baku

Due settimane dopo le dure critiche di Toto Wolff, Kimi Antonelli ha reagito conquistando il suo miglior piazzamento nelle ultime otto gare con un quarto posto al GP d’Azerbaijan. Il team principal ha elogiato il giovane pilota italiano definendo questo risultato “una buona reazione“, soprattutto dopo il difficile weekend di Monza.

Antonelli è partito quarto, restando stabilmente nel gruppo dei primi cinque che si sono staccati nella fase iniziale. È poi riuscito a superare Liam Lawson con il DRS, dopo aver anticipato la sosta del pilota della Racing Bulls. Il compagno di squadra George Russell, battuto in qualifica dall’italiano per la prima volta dopo Miami, ha chiuso al secondo posto. Con il quarto posto a Baku, Antonelli ha centrato il suo miglior risultato dal podio in Canada, chiudendo a soli 2.561 secondi da Carlos Sainz. Un risultato importante, arrivato appena due settimane dopo le forti parole di Wolff. A Monza, infatti, il team principal aveva definito “deludente” la gara del 19enne, chiusa al nono posto con penalità e un punto sulla patente.

Wolff riconosce i progressi di Antonelli al GP d’Azerbaijan

A Baku, però, Antonelli si è guadagnato nuovamente l’elogio del suo team principal: “È stata davvero una buona reazione dopo Monza“, ha dichiarato Wolff ai media, tra cui RacingNews365. “Ha avuto un periodo complicato nelle gare europee. Venire qui con un solido quarto posto, correndo davanti, tra i primi, è qualcosa su cui costruire e consolidarsi, per poi avere altri buoni weekend fino alla fine dell’anno“.

“Penso che parliamo sempre molto apertamente l’uno con l’altro, non c’è nulla da nascondere. A Monza non stava rispettando le sue stesse aspettative. La guida non era ciò che lui si aspettava o voleva. Forse è mancato un po’ di rendimento finale, che ha fatto la differenza tra un podio e il resto. È stata comunque una grande prova di solidità. Secondo me era importante portare a casa quel risultato“.

Anna Cacciatori