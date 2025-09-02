Max Verstappen commenta lo straordinario podio di Hadjar

Verstappen commenta il podio conquistato da Isack Hadjar definendolo fantastico

Max Verstappen ha commentato, durante un’intervista ai media, lo straordinario podio conquistato da Isack Hadjar durante il Gran Premio D’Olanda. Gara nella quale il pilota della Red Bull è arrivato secondo, proprio davanti al pilota della Racing Bulls. Hadjar è riuscito ad arrivare a podio alla sua 14º gara in Formula 1, qualificandosi quarto e sapendo difendersi dai tentativi di sorpasso da parte di Charles Leclerc e George Russell. Il pilota francese ha saputo sfruttare il ritiro di Lando Norris, riuscendo ad arrivare terzo e a guadagnare il primo podio per la Racing Bulls. Questo risultato equivale al primo per il secondo team Red Bull in seguito al terzo posto conquistato da Gasly in Azerbaigian nel 2021 con l’Alpha Tauri.

Le dichiarazioni di Max Verstappen

Sin da subito Hadjar è riuscito a disputare un’ottima stagione da rookie. Un qualcosa certo non passato inosservato ai piani alti, dove, da questo momento, sembra iniziare a prendere forma l’idea di una possibile promozione del giovane pilota alla Red Bull per il 2026. Intervistato da diversi media, Max Verstappen, ha rilasciato delle dichiarazioni commentando il risultato del nuovo talento della Red Bull ed esprimendo la sua opinione.

“Arrivare da rookie con queste monoposto non è facile. Sinceramente è fantastico”, ha commentato il pilota olandese su Hadjar nelle interviste ai media, compreso RacingNews365. “Penso che abbia fatto un buonissimo weekend e soprattutto una grande gara e per lui essere sul podio qui è meritato. Mentre per quanto riguarda la squadra sta facendo un ottimo lavoro e Isack lo sta concludendo, questo è bellissimo da vedere”, ha concluso Verstappen.

Quando è stata nominata la possibilità che Hadjar possa entrare a fare parte del team Red Bull, i due piloti hanno condiviso un momento di spensieratezza commentando la vicenda. “Terribile, sto scherzando”, dichiara Max Verstappen e Isack Hadjar risponde “Non mi piace, non voglio trovarmi accanto a Max”.

Ilaria Atzeni