Piastri si ferma, spazio per Alex Dunne

Oscar Piastri si ferma nelle prossime FP1 per dare spazio a Dunne

McLaren ha confermato l’ingresso del promettente pilota di Formula 2, Alex Dunne, per la sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Italia a Monza. Per Dunne, sarà la seconda esperienza in un weekend di Formula 1 dopo il suo debutto in Austria.

Una seconda chiamata a Monza: “Non vedo l’ora”

Il giovane irlandese, che aveva già sostituito Lando Norris nel GP d’Austria, è pronto a calcare ancora una volta la pista più iconica del circus: “Sono super entusiasta di tornare al volante per la mia seconda FP1 con la McLaren a Monza. La mia prima volta in Austria è stata una giornata speciale, ma poterlo fare nel tempio della velocità lo renderà ancora più elettrizzante. Spero di migliorare rispetto alla performance precedente e di supportare al meglio Lando e Oscar.”

Un’opportunità regolamentare per i giovani talenti

Come prevedono i regolamenti FIA, ogni team deve affidare almeno due sessioni FP1 a piloti “rookie” o di sviluppo per ciascuna monoposto. Finora McLaren ne aveva utilizzata solo una, quella del Red Bull Ring in Austria. L’appuntamento di Monza rappresenta dunque il secondo adempimento del team nei confronti di questa regola.

Chi sostituisce chi? Piastri, al comando, si ferma

Il comunicato ufficiale non specifica chi fra Norris e Piastri lascerà il sedile, ma fonti ben informate suggeriscono che sarà proprio Oscar Piastri a cedere la sua monoposto nel corso della sessione di venerdì. Il giovane australiano guida attualmente la classifica piloti, con un vantaggio solido su Norris.

Performance promettente nel debutto austríaco

Nel suo debutto in Austria, Dunne aveva impressionato: quarto tempo assoluto, a meno di un decimo da Piastri, confermando riflessi pronti e grande confidenza con la monoposto virtuale (e reale). Un esordio che ha consacrato il suo status di giovane di valore nel programma McLaren.

Programma F2 e doppio impegno nel weekend

Il GP d’Italia rappresenta un doppio impegno per Dunne: oltre all’FP1 in Formula 1, infatti, correrà anche nella gara di Formula 2 a Monza. Un weekend intenso, ma cruciale per accumulare esperienza in due categorie con ritmi e pressioni molto diversi.

In questo weekend a Monza, McLaren punta a mantenere l’eccellente affidabilità tecnica e competitiva (nonostante l’ultimo problema al telaio costato il ritiro di Norris in Olanda, chiaramente attribuito non alla power unit ma al telaio stesso)

mentre Dunne sogna di trasformare l’occasione in un passo decisivo verso il suo futuro nel Circus.