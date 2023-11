Massa sarà uno dei grande assenti al GP del Brasile?

Felipe Massa sarà uno dei grandi assenti al GP del Brasile? dopo la sua non partecipazione al GP di Monza e Giappone, sembrerebbe aggiungersi alla lista anche Interlagos

Massa non intende mollare il suo obiettivo: il mondiale 2008. Per riepilogare brevemente quanto accaduto, nel corso di quella stagione, precisamente durante il GP di Singapore, l’incidente di Nelson Piquet si rivelò puramente intenzionale. FIA e FOM non agirono correttamente, dato la conoscenza dei fatti. Lo stesso ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone dichiarò come lui e l’allora capo della FIA Max Mosley erano a conoscenza della manipolazione della gara da parte della Renault.

Massa ritiene che il risultato del GP di Singapore avrebbe dovuto essere completamente cancellato; Hamilton non avrebbe così acquisito quei punti, risultatesi poi preziosi, per la conquista del titolo mondiale. Alla luce di quanto emerso nel corso degli anni, l’ex pilota Ferrari ha iniziato una battaglia legale per rivendicare l’accaduto, con l’obbiettivo di riscattare il proprio titolo.

L’ambasciatore fantasma

L’ex pilota, dopo il il suo ritiro dalle corse, venne nominato ambasciatore della Formula 1. Tuttavia, dopo quanto emerso e l’inizio dell’azione legale, Massa è da un po’ di tempo scomparso dal paddock. È stato uno dei grandi assenti del GP di Monza e del GP del Giappone e ora c’è la grande probabilità che salti persino Interlagos, suo circuito di casa. Ai microfoni di Motosport.com l‘ex pilota brasiliano ha lasciato intendere la sua assenza nel corso del weekend di gara

“L’unica cosa che so è che la Formula 1 mi ha chiesto di non andare alla gara[come ambasciatore] di Monza né in Giappone. Del Brasile non si è parlato, non abbiamo avuto alcun contatto da quel momento prima di Monza fino ad ora.” ha dichiarato – “Non andrò nemmeno come spettatore, se lo farò, andrò come ambasciatore. . Rispetto al 100% la situazione [legale] che si sta verificando in questo momento, forse [al punto] di non andare a causa di [tutto] quello che sta accadendo”. Massa sarà davvero il grande assente del GP del Brasile? Lo scopriremo tra pochi ore