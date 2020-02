Massa: “Leclerc è il futuro Ferrari”

Vettel ha vinto ben quattro mondiali consecutivi con Red Bull, ma non è ancora riuscito a conquistare il suo primo titolo iridato con la Rossa. Nel 2019 è stato vittima di pesanti critiche che lo hanno messo in seria discussione come pilota e uomo squadra

Felipe Massa è tornato a parlare di quello che negli ultimi mesi è stato uno degli argomenti più controversi e dibattuti del Circus: la coppia ferrarista formata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Il monegasco ha da poco esteso il suo contratto fino al termine del 2023, mentre al tedesco aspetta ancora un anno sul sedile del Cavallino Rampante; per lui, però, il 2021 rappresenta un’incognita.

Come riporta planetf1.com, il pilota brasiliano ha voluto commentare il futuro degli alfieri di Maranello, lasciando emergere qualche dubbio sulle chance che ha Sebastian di rimanere nel team italiano.

Vettel ha concluso la passata stagione in quinta posizione, dietro il suo compagno di squadra. Questo e gli errori di troppo, che hanno caratterizzato il suo percorso mondiale, hanno alimentato le numerose polemiche intorno al suo talento e desiderio di vittorie. Felipe Massa è convinto che il 2020 sarà la prova del nove per Sebastian; e, se non dovesse andar bene, si tratterà anche dell’ultimo in Ferrari per lui: “Penso che la Ferrari lo osserverà quest’anno e deciderà se vuole tenerlo per il prossimo anno o no” – ha dichiarato a Motorsport-Total.com – “Dobbiamo aspettare fino all’inizio della stagione per capire come andranno le cose in futuro“.

IL FUTURO (ROSSO) E’ DI LECLERC

Evidente dunque quale sia la prospettiva per il carioca: il giovane Leclerc ancora più forte e stabile a casa Maranello, pronto a strappare dalle mani lo scettro a Mercedes; Vettel in bilico, in attesa di un rinnovo, che potrebbe anche non arrivare mai.

E’ già stato firmato invece quello di Charles. Massa ritiene che la Ferrari abbia fatto la scelta giusta bloccandolo con un contratto a lungo termine. Il monegasco avrebbe infatti le capacità necessarie per riportare il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio: “Ha un lungo contratto e ha dimostrato di essere il futuro della squadra” – ha sottolineato Felipe.