Presentazione monoposto di Formula 1 2020: ecco le date

La Formula 1 si prepara alla nuova stagione. L’11 febbraio avrà inizio il ‘valzer’ delle presentazioni delle nuove monoposto che formeranno la griglia di partenza, e prima di vederle in pista in occasione del test a Barcellona

Ci siamo! La lunga astinenza da Formula 1 sta per finire. In questi 2 mesi e mezzo lontano dalle corse, tutte le Scuderie hanno lavorato intensamente nelle loro fabbriche, per progettare, realizzare le nuove monoposto, che sfrecceranno sulle piste, nel corso di questa stagione 2020, che partirà il 15 marzo, con il GP Australia e terminerà il 29 novembre ad Abu Dhabi, dopo 22 gare.

Ma prima di arrivare a Melbourne, il prossimo 19 febbraio, i team di Formula 1, scenderanno per la prima volta in pista, giornata inaugurale della prima sessione di test pre stagionali, che si svolgerà come di consueto a Barcellona e che si concluderanno il 22 febbraio, per poi riprendere la settimana successiva, per la seconda ed ultima sessione di test (dal 26 al 29 febbraio). In queste giornate, le nuove monoposto, completeranno i loro primi chilometri, oltre a quelli percorsi nei cosiddetti ‘filming day’, che alcune Scuderie hanno programmato di fare, prima del 19 febbraio.

Ma prima di allora, in questi giorni, i 10 team che formano la griglia di partenza della stagione 2020, stanno ultimando il lavoro sulle loro creature, in vista della loro presentazione, che prenderà il via la prossima settimana.

Un evento molto atteso dagli appassionati e tifosi di tutto il mondo, dove si potranno finalmente vedere le nuove vetture, scoprire le livree, il loro aspetto, dettagli aerodinamici, ecc. prima di vederle in pista, in occasione dei test. Una fase davvero intensa, quella che stiamo per affrontare, prima di catapultarci ufficialmente, nella nuova stagione di corse, che prenderà il via a Marzo.

LA FERRARI APRE IL SIPARIO DELLE PRESENTAZIONI

La prima Scuderia ad alzare i veli dalla nuova monoposto, sarà la Scuderia Ferrari, il prossimo 11 febbraio. Il Cavallino Rampante, che in questa stagione, è chiamata a riscattare l’opaca stagione 2019, ha scelto di mostrare la sua nuova creatura, a Reggio Emilia, al Teatro Municipale Romolo Valli, alle ore 18:30, alla presenza dei vertici del team di Maranello, insieme al Team Principal, Mattia Binotto ed ai piloti ufficiali, Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Il 12 febbraio, sarà la volta della Renault e della Red Bull-Honda. Il 13 febbraio, sarà la McLaren a svelare la sua nuova monoposto che sarà guidata anche per questa stagione, da Lando Norris e Carlos Sainz Jr.. Nella giornata di San Valentino, sarà la Mercedes, campione del mondo in carica, a mostrare la W11, la monoposto con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, saranno chiamati a difendere i titoli iridati conquistati nel 2019, e conquistare la settima doppietta consecutiva (titolo piloti e costruttori).

Il 14 febbraio, sarà la giornata anche dell’Alpha Tauri, l’ex Toro Rosso, che svelerà la monoposto che sarà portata in pista da Pierre Gasly e Daniil Kvyat. C’è molta attesa da parte degli appassionati, per scoprire la nuova livrea della vettura che sarà mostrata presso lo stabilimento della Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria.

Reduce da una stagione 2019, priva di soddisfazioni, la Williams presenterà la sua FW43 il 17 febbraio, insieme alla nuova line up piloti, formata da George Russell, al suo secondo anno in Formula 1, ed al ‘rookie’ Nicholas Latifi. Anche la Racing Point svelerà la monoposto il 17 febbraio.

Gli ultimi che mostreranno le loro nuove monoposto, saranno l’Alfa Romeo e la Haas, che le sveleranno il 19 febbraio, sul circuito di Barcellona, a poche ore dal via della prima giornata di test.

Qui di seguito pubblichiamo le date di presentazione delle monoposto 2020 di Formula 1: