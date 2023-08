Massa contro la Formula 1 per il titolo del 2008

Vi siete mai chiesti quanti danni vengono recati a un pilota dopo la perdita di un titolo ? E se il pilota fosse Felipe Massa in merito a quanto successo per il campionato mondiale di Formula 1?

Nuovo colpo di scena nel paddock di Formula 1. L’ex pilota del circus dalla fama mondiale, Felipe Massa sarebbe pronto a intentare una causa contro la Formula 1 per riavere indietro il titolo del 2008, legato al famoso incidente che prende il nome di “Crashgate”. Non solo parole, ma anche fatti. Perché i legali del pilota brasiliano sembra si siano già mossi contro l’organo di governo della FIA, con una lettera ufficiale. Ancora nessuna risposta, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime due settimane con un azione si stessa portata dalla FIA.

Il pilota brasiliano, si sarebbe armato di una squadra di avvocato provenienti da ben cinque paesi diversi. L’obiettivo della causa? Riavere un risarcimento in denaro per quanto successo al GP di Singapore 2008. Stando a detta del pilota, il danno provocato da quell’incidente assume proporzioni ‘enormi’ se consideriamo anche gli effetti psicologici, o anche finanziari sul termine degli sponsor. In seguito, delle dichiarazioni fatte da Bernie Ecclestone sembra siano state la scintilla che avrebbe appiccato il fuoco , e che avrebbe permesso al pilota di prendere una decisione sulla questione.

”Il signor Massa meritava di vincere il campionato del mondo del 2008 . La Formula 1 e la FIA, hanno deliberatamente ignorato la condotta che lo ha lasciato senza il titolo. È impossibile quantificare completamente le perdite economiche in questo momento, ma sono stimate oltre decine di milioni di euro”. Sono queste le parole scritte dagli avvocati di Massa in una lettera diretta alla Federazione. In ultima battuta si legge: “Questo importo, non copre nemmeno le perdite morali e reputazione li che il signor Massa ha subito. Chiederemo così un risarcimento per tutti i danni, così come un riconoscimento, del titolo perso del campionato mondiale del 2008.”