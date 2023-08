Amnesia per Ecclestone, Massa scioglie i legali

Secondo fonti attendibili Felipe Massa sarebbe pronto a intentare una causa per riavere indietro il titolo perso nel 2008, tuttavia il boss Bernie Ecclestone smentisce di aver pronunciato determinate parole

Il campionato mondiale di Formula 1 nel lontano 2008, si è concluso nel modo più triste e inaspettato, sottraendo la vittoria a Felipe Massa di fronte agli occhi dei tifosi di casa. Ma ora, dopo quasi quindici anni sono giunte voci sull’intenzione del pilota di voler intentare una causa contro la FIA e riavere indietro il titolo. Molti sono i sostenitori a favore di questa causa, tuttavia tutto si restringe attorno alle dichiarazioni fatte ‘presumibilmente ‘ da Bernie Ecclestone a favore del titolo perso da Massa.

Secondo la fonte di notizie che ha pubblicato lo stesso articolo, l’allora boss di Formula 1 avrebbe detto che la gara sarebbe stata “truccata”. Permettendo così al pilota Lewis Hamilton di vincere il titolo. Tuttavia, nulla di tutto questo è stato pronunciato, il boss della Formula 1 ha semplicemente espresso che in determinate condizioni, la gara sarebbe stata cancellata. Tal che, la gara non avrebbe preso luogo, permettendo al pilota Massa di vincere il titolo. Tutto questo sarebbe stato travisato, facendo intendere tutt’altro. Ad oggi però, Bernie Ecclestone si apre sulla questione per smentire la dichiarazione fatta precedentemente.

“Non ricordo di aver fatto commenti sul titolo 2008 di Massa” esordisce, “non ricordo sicuramente di aver rilasciato queste parole” conclude. In effetti, nella notizia si legge testuale dichiarazione in merito: “È stato imbrogliato per impedirgli di vincere un titolo che meritava. D’altra parte invece Hamilton ha avuto tutta la fortuna del mondo, e ha vinto per la prima volta. Se avessi gestito le cose diversamente oggi Felipe Massa sarebbe stato campione del mondo”. Alla vista di queste parole Massa sembra abbia aperto un caso, sciogliendo i suoi legali e mostrandosi motivato sulla questione, ma cosa potrà mai ottenere ? Ai posteri l’ardua sentenza.