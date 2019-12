Massa: “Alonso in Dakar? Fantastico, ma io non lo farei”

Massa si dice entusiasta di vedere Alonso correre tra le dune del deserto, ma assicura che sarà più facile convincere lo spagnolo a passare alle auto elettriche, piuttosto che cimentarsi lui stesso nel Rally

L’ex compagno di team di Fernando Alonso, Felipe Massa, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la nuova sfida che attende l’ex ferrarista nel mese di gennaio. Tutti gli appassionati avranno l’occasione di seguire l’avventura nel Rally Dakar di Alonso, competizione molto dura per la quale l’asturiano si sta duramente allenando da mesi.

In una recente intervista rilasciata a soymotor.com, Felipe ha parlato di un possibile crossover tra lui e Fernando; uno scambio di vetture, che lo porterebbe per la prima volta lontano dalle piste in asfalto. Attualmente impegnato in Formula E, ha però assicurato che non si vede da nessuna parte, se non sulla pista tradizionale. Forse, farebbe prima a convincere Alonso a passare alla monoposto elettrica.

“Sarà una grande esperienza per lui e qualcosa di diverso per tutti i fan. Sarà molto difficile, una grande sfida per qualsiasi pilota; quindi sarà bello vederlo competere lì. Non lo farei, ma sarà entusiasmante vederlo lì” – ha dichiarato l’ex Williams.

UN CROSSOVER FORMULA E – DAKAR?

E quando a Felipe è stato chiesto se gli appassionati potranno presto vedere uno scambio di vetture tra lui e Alonso, il brasiliano ha ironizzato così: “Penso che sarà più facile per me convincere Alonso a passare alla Formula E piuttosto che per lui portarmi in Dakar”.

Ipotesi e scherzi a parte, Massa è fermamente convinto che non è escluso che il pilota asturiano possa competere più avanti nella categoria elettrica della FIA, nonostante lo stesso Fernando abbia più volte declinato l’invito in passato.

Per ora, Massa si limiterà a seguire con molta attenzione e curiosità l’imminente sfida di Alonso, che non si prospetta per nulla semplice. Una cosa è però certa: ci riserverà numerose sorprese e, perché no, una di queste potrebbe proprio essere un suo approdo alla Formula E.

“Sì, penso che sia possibile per Alonso venire in Formula E in futuro. Con Fernando, tutto è possibile” – ha concluso il pilota carioca a soymotor.com.