Masi conferma: “Niente rivoluzione al regolamento sportivo nel 2022”

Se il 2022 sarà l’anno della rivoluzione tecnica non succederà lo stesso per il regolamento sportivo. Il cambiamento, tra i temi più rilevanti, vedrà un format con weekend di gara ridotto, con la cancellazione delle attività del giovedì, a favore di un weekend più fitto di appuntamenti. Le novità, come affermato dal direttore di gara Michael Masi, saranno comunque rinviate di un solo anno.

“In realtà c’è stato un consenso con i team”, asserisce Masi al portale GP Blog. “Sapevo di avere molto lavoro davanti a me, ma diversi team hanno detto che con tutti gli sviluppi delle nuove vetture avremmo fatto un favore a tutti migliorando quello che abbiamo.”

Il motivo del rinvio è chiaro: la profonda rivisitazione delle monoposto 2022 lascerà già tanto a cui pensare per i team: “Prendiamo tutti gli elementi che cambieranno nel 2022 e mettiamoli nel formato noto che già conosciamo. Con tutto ciò che accadrà già l’anno prossimo con la nuova vettura, punteremo su qualcosa di noto anziché scommettere su qualcosa di completamente sconosciuto a quello che non siamo abituati a quello che andremmo un po’ alla cieca”.

Masi ha comunque voluto assicurare sulla riuscita prossima del nuovo regolamento sportivo, ponendo il 2023 come data quasi assodata: “Lo faremo, lo rimandiamo solo di un anno, al 2023”, aggiunge il direttore di gara. “Introdurremo le nuove regole sportive nel 2023, questo è l’obiettivo. Tutti i direttori sportivi hanno chiaramente riconosciuto che con tutte le conseguenze dettate dal Covid-19 è un aspetto che preferirebbero rimandare di 12 mesi.”

