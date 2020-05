Marko smentisce i rumors su Horner

Le ultime indiscrizioni avevano lasciato presagire alcuni screzi tra Horner e i piani alti della società, ma l’inglese non lascerà la squadra

In questi giorni di mercato bollente, scende in campo Helmuth Marko per mettere a tacere quantomeno i rumors sul possibile addio di Chris Horner dalla Red Bull. Le voci sul possibile divorzio sono nate in seguito ai contrasti che ci sono stati tra il team principal e Dietrich Mateschiz sul budget cup. L’inglese è convinto, infatti, che l’introduzione di un tetto massimo alle spese non sia consono a questo sport.

Tramite il sito del team, Horner ha fatto sapere: “I team di Formula 1 spenderanno sempre tutto il budget che hanno a loro disposizione. Più un ulteriore 10%”.

L’inglese, invece, si è disposto favorevole all’introduzione dei team clienti: “Se l’obiettivo principale di un budget cup è quello di essere competitivi e aiutare i team più piccoli, specialmente mentre attraversiamo l’attuale periodo di crisi, sarei completamente favorevole a vendere le nostre auto dopo la gara finale della stagione ad Abu Dhabi”.

Red Bull, tuttavia, è entusiasta di ridurre i costi delle competizioni in Formula 1. I piani alti della squadra, che comprendono anche Marko, ritengono che sia il modo migliore per garantire la sopravvivenza a lungo termine dei vari team. Quindi la visione diversa tra i vertici e Horner ha portato qualcuno a pensare che il team principal potrebbe lasciare la scuderia.

Helmuth Marko ai tedeschi di Sport1 ha chiarito: “Non c’è niente di vero. Naturalmente noi vogliamo tenerci il signor Horner. L’unica cosa che è successa di recente è che Horner non è favorevole all’introduzione del budget cup. Ma siamo tutti per questo. Ecco perché ci sono state delle controversie”.