Binotto su Sainz: “Porta la vettura al traguardo”

Dopo aver annunciato l’arrivo di Carlos Sainz Jr. come pilota ufficiale della Ferrari, a partire dalla stagione 2021, affianco di Charles Leclerc, Mattia Binotto spiega i motivi che hanno spinto alla Scuderia di optare per il giovane pilota spagnolo.

Mattia Binotto sottolinea che Carlos Sainz, è una grande scommessa per il team che cambia filosofia, in questa fase rivoluzionaria, puntando ad una line-up di piloti totalmente giovane, per cominciare un nuovo ciclo a partire dal 2021.

Binotto assicura che la decisione di prendere Sainz, non è stata presa alla leggera, ma fa parte di un grande piano. Ferrari sta riformando la sua struttura, e Carlos Sainz si è rivelato il pezzo perfetto per completare il suo puzzle. Per questo motivo, il team principal della Scuderia presenta Sainz come una grande scommessa del pacchetto.

“Abbiamo avuto tempo durante questo periodo per riflettere e giungere a questa conclusione: siamo contenti con questa decisione,” ha dichiarato Binotto a Sky Sport.

“In questo periodo, il mondo sta cambiando e dobbiamo guardare in modo differente al futuro. C’è una nuova sfida alla quale tutti noi dobbiamo accettare, e crediamo di aver scelto la persona adeguata per completare la nostra squadra. Carlos Sainz è un pilota giovane. Per noi rappresenta una scommessa e siamo contenti per questa nuova sfida,” ha poi aggiunto.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I’m excited for my future with the team.

I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 14, 2020