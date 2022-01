Marko: “Sainz ha sfatato il mito Leclerc”

Helmut Marko ha dato la sua personale valutazione sui piloti alla guida dei team rivali della Red Bull e sostiene che Sainz abbia “sfatato” il mito Leclerc.

Sicuramente qualificato per discutere i meriti dei piloti Red Bull e AlphaTauri in veste di capo del programma di sviluppo piloti di entrambe le squadre, Marko ha anche dato la sua personale valutazione circa il valore dei loro avversari. In particolare, i suoi commenti riguardanti la Ferrari alimentano ulteriormente la crescente teoria che la forte prima stagione di Carlos Sainz con la Rossa abbia aumentato la pressione sul compagno Charles Leclerc.

Lo spagnolo, il cui rendimento è cresciuto pari passo con quello del Cavallino Rampante durante la stagione 2021, ha chiuso quinto in classifica generale, il primo “degli altri”, superando il monegasco di 5,5 punti in 22 gare, con un totale di quattro podi e nessun ritiro.

Ma, indipendentemente dal suo pensiero sulle coppie piloti di Ferrari e McLaren, Marko vede ancora Max Verstappen, il campione del mondo 2021, e il suo predecessore Lewis Hamilton come i migliori in pista, i veri piloti da battere.

PER MARKO NORRIS È MIGLIORE DI LECLERC

Intervistato da Auto Motor und Sport, il super consulente di casa Red Bull ha dichiarato: “L’obiettivo è sempre il titolo mondiale nel 2022, ma con un cambiamento di regole così grande non si può mai essere sicuri. Noi e Mercedes abbiamo il potenziale, le persone giuste a lavoro nei team e la continuità. Queste variabili porteranno ancora a un duello durissimo – ha proseguito – Anche perché nessun altro pilota si sta avvicinando al livello di Verstappen e Hamilton. Quello più vicino a loro due in termini di prestazioni è Norris. Il mito di Leclerc è stato, per così dire, sfatato da Sainz.”

In precedenza, Marko aveva dichiarato che l’approdo di George Russell in Mercedes potrebbe, in prospettiva, avvantaggiare Verstappen. Il giovane pilota inglese infatti, potrebbe ingaggiare, già dalla stagione 2022, una battaglia all’ultima curva con il suo compagno di squadra e togliere punti preziosi al sette volte ex campione del mondo. Marko sostiene però che c’é ancora qualcosa da dimostrare per Mr. Sabato.

Nella passata stagione, le sue prestazioni la domenica, lì dove i punti per la Williams contavano davvero, non erano poi così superiori rispetto a quelle del suo ex compagno di squadra, Nicholas Latifi.