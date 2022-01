Il 2022 della Ferrari, quali debbono essere gli obiettivi?

Non manca molto alla fatidica annata del 2022 che stravolgerà le regole, ma la Ferrari riuscirà a cogliere l’occasione?

Lo sappiamo da tempo, il 2022 rappresenterà l’anno zero per tutti. Le attese per il cambio regolamentare stanno per finire, bisogna giusto aspettare ancora qualche mese. E sul prossimo futuro si sono fatti già tanti (non) proclami in casa Ferrari per evitare di mettere sulla squadra ulteriore pressione. Nonostante tutto però quelli di Maranello sanno che questa dovrà essere l’occasione per risollevarsi.

Il 2020 era stato un vero e proprio annus horribilis; e considerando il limitato sviluppo e un’attenzione focalizzata principalmente sul progetto ’22, il 2021 ha rappresentato una buona risposta. Ma non può essere il terzo posto l’obiettivo della Rossa, per questo azzeccare la nuova monoposto sarà fondamentale.

Forse i tifosi più accaniti e speranzosi sperano che la Ferrari possa tornare a lottare per la zona di classifica che più gli compete. Farlo con regolarità però richiederà un importante salto in avanti, soprattutto per quello che è stato il livello messo in pista dalla Mercedes e dalla Red Bull quest’anno. Non è utopia. L’occasione di vederlo c’è, d’altronde c’è l’occasione che ogni nostro pronostico sia del tutto ribaltato; come è vero che esiste la possibilità di tornare a vedere la stessa solfa.

ASPETTATIVE

Nella realtà dei fatti per considerarsi un’annata positiva come devono andare le cose? Forse chiedere che sia subito vincente sarebbe troppo, anche se è quello in cui auspicano in molti. Ma se la parola “vittoria” esce dalle labbra del suo team principal, è da aspettarsi almeno che possa riuscire ad agguantarla almeno di tanto in tanto. È forse quello di cui ha bisogno, di riuscire come minimo a riprendersi il gradino più alto del podio dopo due anni a bocca asciutta.

Quello che proprio costituirebbe un fallimento è non denotare nessun passo in avanti rispetto a quest’ultime stagioni. E a soffrirne maggiormente sarebbero gli stessi protagonisti, gli stessi piloti che hanno puntato così tanto per tentare di trionfare al volante del Cavallino. Si sa che nessuno sa come stanno lavorando gli altri e che quindi i punti di domanda sulla questione sono molti. Ma nel caso un altro buco nell’acqua sarebbe accettato? Credo proprio di no.