Marko: “In Austria potremmo correre anche mercoledì sera”

Helmut Mark ha rivelato che la Formula 1 sta prendendo in considerazione la possibilità di correre domenica e mercoledì sera al Red Bull Ring.

Liberty Media e i team stanno lavorando duramente per individuare date e circuiti disponibili per dare il via alla stagione 2020, bruscamente interrotta dalla diffusione del Coronavirus. Il possibile calendario non è ancora stato pubblicato, ma i vertici della Formula 1 hanno già annunciato delle novità in merito. Al momento, è probabile che il mondiale 2020 abbia inizio nel mese di luglio in Austria. A tal proposito Helmut Marko ha confermato che sono iniziate delle trattative per poter ospitare un doppio appuntamento sul Red Bull Ring.

Dopo l’annullamento del GP di Australia, gli eventi rinviati e cancellati sono aumentati. Sebbene il GP del Canada è stato l’ultimo appuntamento rinviato, anche quello francese dovrebbe subire la stessa sorte. Ad invertire la tendenza è il governo austriaco che ha confermato di non voler ostacolare la gara, a patto che venga corsa a porte chiuse. Marko ha infatti dichiarato: “È in fase di elaborazione un elenco di misure in base alle quali potrebbe svolgersi un GP senza pubblico, correremo una cosiddetta gara fantasma ma siamo fiduciosi. I segni indicano che ci sono alte possibilità di riuscita”.

MARKO SPIEGA COME SARÀ ORGANIZZATO IL WEEKEND IN AUSTRIA

Non solo i fan saranno costretti a stare lontano dal circuito ma anche i media. Infatti, per ragioni di sicurezza, potranno accedere solo le squadre coinvolte nella trasmissione televisiva. Il consulente della Red Bull ha infatti spiegato: “L’attenzione sarà focalizzata sul digitale, sulla trasmissione televisiva. Sarebbe il primo grande evento internazionale che si svolgerà. La cosa più probabile è che tutti coloro che parteciperanno a questo evento dovranno superare un test”.

Ha poi aggiunto: “Giustamente Liberty Media ha ribadito che il numero di persone coinvolte dovrà essere il minimo necessario. Saranno ammesse soltanto le tv. Indosseremo le mascherine e rispetteremo il distanziamento sociale”.

Inoltre, ha confermato che il circuito si è impegnato affinché si possano correre due gare. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che il Red Bull Ring sia pronto ad ospitare un evento domenica 5 luglio e un altro il mercoledì sera successivo. Marko ha infatti sostenuto: “Questa è la cosa più probabile in questo momento”.